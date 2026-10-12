برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی در عراق بعد از ۴۵ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حسنین کامل سخنگوی رسمی شورای وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد که عراق روزهای ۱۷ و ۱۸ اکتبر جاری میزان پنجاه و دومین نشست این شورا خواهد بود.

این نخستین بار از سال ۱۹۸۱ تاکنون به شمار می رود که عراق میزان این نشست بوده و ریاست یک ساله آن را بر عهده خواهد داشت.

کامل اضافه کرد که برگزاری این نشست فرصت خوبی برای تقویت مشارکت دیپلماتیک در عراق و جایگاه این کشور در عرصه منطقه و جهان خواهد بود.

وی بیان کرد: همچنین فرصت مناسبی برای کاهش تنش ها و نزدیک کردن دیدگاه ها میان شرکت کنندگان به وجود خواهد آمد.

قرار است در این نشست در خصوص مسئله فلسطین، اوضاع انسانی و سیاسی نوار غزه و دیگر موضوعات مورد توجه کشورهای اسلامی بررسی شود.