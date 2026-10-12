سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به احتمال ۶۰ درصدی وقوع پدیده ال‌نینو و پیامدهای احتمالی آن در استان سمنان، نسبت به بارش‌های سنگین و وقوع سیلاب هشدار داد و از آماده‌باش دستگاه‌های عضو مدیریت بحران استان خبر داد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پدیده ال‌نینو با تغییرات دمای سطح اقیانوس‌ها ارتباط دارد، اظهار کرد: پیش‌بینی‌ها درباره فعالیت این پدیده نشان می‌دهد که باید احتمال بارش‌های سنگین را جدی گرفت.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره به بارش‌های اخیر در نقاط شمالی و شرقی استان افزود: طی ۴۸ ساعت گذشته، در برخی مناطق شاهد بارش و وقوع سیلاب‌های کوچک و بزرگ بوده‌ایم.

مصطفوی با بیان اینکه در سطح استان اعلام آماده‌باش شده است، گفت: تمامی دستگاه‌های عضو مدیریت بحران در آماده‌باش قرار دارند و با وظایف خود در شرایط اضطراری آشنا هستند.

وی همچنین از برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران استانداری سمنان در روز گذشته خبر داد و افزود: در این نشست، مسائل و موضوعات مرتبط با شرایط پیش‌رو مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با تأکید بر احتمال افزایش میزان بارش‌ها نسبت به میانگین نرمال تصریح کرد: به‌شدت به مردم توصیه می‌شود هنگام بارندگی و وقوع سیلاب، به حریم رودخانه‌ها و مسیر جریان آب نزدیک نشوند و از مناطق سیل‌خیز فاصله بگیرند.

مصطفوی با اشاره به خطر تصویربرداری از سیلاب‌ها از فاصله نزدیک بیان کرد: گاهی مشاهده می‌شود برخی افراد برای تهیه عکس و فیلم به محل وقوع سیلاب نزدیک می‌شوند؛ اقدامی که می‌تواند جان آن‌ها را به خطر بیندازد.

وی با تأکید بر غیرقابل پیش‌بینی بودن رفتار آب در شرایط سیلابی خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای مواجهه با شرایط بحرانی در استان سمنان اندیشیده شده است.