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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۷:۵۴

مراسم شکستن مهر آیت‌الله شبیری‌زنجانی با حضور جمعی از علما برگزار شد

مراسم شکستن مهر آیت‌الله شبیری‌زنجانی با حضور جمعی از علما برگزار شد

قم- مراسم شکستن مهر مرجع تقلید فقید آیت‌الله‌العظمی شبیری‌زنجانی با حضور جمعی از علما، اساتید حوزه علمیه قم، شاگردان و اعضای بیت ایشان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم شکستن مهر آیت‌الله‌العظمی شبیری‌زنجانی، مرجع تقلید فقید شامگاه یکشنبه با حضور جمعی از علما و اساتید حوزه علمیه قم و شماری از شاگردان و اعضای بیت معظم‌له برگزار شد.

شکستن مهر مراجع تقلید پس از رحلت آنان، از سنت‌های دیرینه حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود و این آیین پس از درگذشت آیت‌الله‌العظمی شبیری‌زنجانی نیز برگزار شد.

این مرجع تقلید ۳۰شهریورماه سال جاری به دلیل بیماری به دیدار معبود شتافت.

کد مطلب 6975103
مهدی بخشی سورکی

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    نظرات

    • عابدین مومنه IR ۰۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      51 25
      پاسخ
      کاش بجای شکستن به جایی مثل موزه یا نهادهای فرهنگی و مذهبی اهدا بشه
    • سعید نمازیان نجف آباد IR ۰۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      57 42
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه وبا دوستداران و شیعیان محشور گرداند ..مرجع راستین شیعیان
    • IR ۰۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      34 23
      پاسخ
      من فکر می کنم مهر ایشان در موزه مخصوص حوزه علمیه نگهداری می‌شد بهتر از شکستن آن بود سنت‌های غلط را باید کنار گذاشت حتی دیرینه باشد
    • علی IR ۰۶:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      36 6
      پاسخ
      عجب ،تا حالا نشنیده بودم
    • IR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      39 60
      پاسخ
      چه مراسم با شکوهی
    • اقیانوس IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      28 25
      پاسخ
      سلام علیکم اولین باره مهرشکستن مرجع رو شنیدم جالب بودبرام . دارم مطالعه میکنم دلیلش برام مهمه...شادی روح این مرجع عالیقدر صلوات بفرسیم
    • IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      27 2
      پاسخ
      عجب
    • محمد IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      25 8
      پاسخ
      خدارحمتشون کنه بیاد نمازهای با طمانینه و با توجه و حضور قلبشون تو شبستان حرم... خیلی دوستشون داشتم
    • IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      23 11
      پاسخ
      کاش بیشتر توضیح می‌دادید که شکستن مهر به چه عنوان انجام میشه تبرکی میبرن ؟؟؟
    • علیرضا IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      25 11
      پاسخ
      خداوند رحمت کنه جناب شبیری زنجانی رو یکی سادات وروحانیون خوب ومتدین بود.
    • الهه IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      38 11
      پاسخ
      باعرض سلام خدمت آقا امام زمان منجی عالم بشریت خدا رحمتش کنه خدا ماراهم ببخش وبیامرزه سید والامقامی بود
    • کوثر طاهری IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      23 12
      پاسخ
      خدارحمتش کنه انشاءالله روحشون با انبیاء محشورباشه فقدان این عالمان بزرگ و برجسته برای شیعیان واقعاً سخته...
    • علیرضا یزدانی IR ۱۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      6 5
      پاسخ
      خداوند رحمتشون کنه
    • سیدمحمد موقرافضلی IR ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      6 4
      پاسخ
      ان شاءلله خداوند با آقا رسول الله ص محشورشون کند.
    • آرامش IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      16 5
      پاسخ
      منظور از مهر ، مهر امضای فتواهاست، هنگامی که مرجع تقلید فوت کند، برای جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی که احتمال دارد با مهر مرجع تقلید انجام شود، مهر را در حضور شاهدانی که تعداد مشخصی هم ندارد، می‌شکنند. حضور شاهدان برای این است که شهادت بدهند این سنت انجام شده
    • امیر IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      9 2
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه برخی نظر دادن که بجای شکستن به موزه منتقل بشه اما بنظر میرسه شکستن مهر بدلیل عدم سواستفاده از مهر هست یعنی کسی یا کسانی در زمانی، برای اهداف کثیفی ، حاضر بشن با جعل و ارجاع دادن به نظر فقهی آن مرجع فقید، دست ببرن در امور مهم فقهی و موجب خدشه وارد کردن بشن البته شاید دلیل اصلی چیزی باشه که در مخیله ما نگنجه اما اینطور به نظرم اومد
    • علی US ۰۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      10 4
      پاسخ
      شکستن مهر مراجع تقلید به دلیل اینکه خدای نکرده پس از فوت مرجع عالی قدر ، سو استفاده ای به اسم ایشان نشود
    • عبدالله IR ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      6 0
      پاسخ
      ان‌شاالله همه ما مورد دعای خیر خداوند قرار بگیریم. من ایشان را دیده‌بودم آدم خیلی ساده و بی آلایشی بود که توی عمرش فقط عبادت کرد تا از دنیا رفت. خدایش بیامرزد و رحمت کند.
    • صلوات IR ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      6 0
      پاسخ
      روحشون قرین رحمت الهی خوشا به سعادتشون که آگاهانه زیستن و باقیات و صالحات ارزشمند برای خودشون بجا گذاشتن
    • ن.ع IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      4 0
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه
    • IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      4 4
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه منظور پس مهر نماز نبوده اون مهر وامضای ایشان بوده.
    • مهدی IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      6 0
      پاسخ
      با احترام به دوستانی که درباره نگهداری در موزه فرمودند ، تایید اجتهاد فرد ، بجز آزمونی که حوزه برای سطح پایانی حوزه صورت می‌گیرد معمولا به خاطر تایید به رویت و مهر بعضی از مراجع هم رسیده میشه ، ممکن کسی از مهر به جز جعل فتواهای دروغین یرای تایید اجتهاد نداشته‌اش استفاده کند

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