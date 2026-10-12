به گزارش خبرنگار مهر، مراسم شکستن مهر آیت‌الله‌العظمی شبیری‌زنجانی، مرجع تقلید فقید شامگاه یکشنبه با حضور جمعی از علما و اساتید حوزه علمیه قم و شماری از شاگردان و اعضای بیت معظم‌له برگزار شد.



شکستن مهر مراجع تقلید پس از رحلت آنان، از سنت‌های دیرینه حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود و این آیین پس از درگذشت آیت‌الله‌العظمی شبیری‌زنجانی نیز برگزار شد.



این مرجع تقلید ۳۰شهریورماه سال جاری به دلیل بیماری به دیدار معبود شتافت.