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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۷:۵۳

ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه‌های منتهی به تهران

ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه‌های منتهی به تهران

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از ترافیک نیمه‌سنگین در چند محور مواصلاتی و انسداد یک محور غیرشریانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، درباره وضعیت ترافیک صبحگاهی ی محورهای مواصلاتی کشور، گفت: ترافیک در آزادراه قزوین-کرج-تهران، محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، نیمه‌سنگین است.

وی افزود: در آزادراه کرج-قزوین، محدوده حصارک تا گلدشت و همچنین در برخی مقاطع محور شهریار-تهران نیز ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در ادامه از انسداد محور غیرشریانی گنبد-سه‌راهی کلاله در محدوده پل بایلر خبر داد.

سرهنگ قلی‌نیا به رانندگان توصیه کرد با توجه به وضعیت ترافیکی محورها، ضمن مدیریت زمان سفر، فاصله طولی مناسب را رعایت کرده و با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.

کد مطلب 6975102

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