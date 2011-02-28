روحانیت مرزبانان اعتقادی جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری قبل از ظهر دوشنبه در دیدار اعضای ستاد برگزاری یادواره شهدای روحانی قم، با اشاره به اینکه برگزاری یادواره شهدای روحانی به معنای دفاع از مرزبانان اعتقادی جامعه است بیان کرد: زمانی ما می‌توانیم به تربیت مجاهد و مرزبانان جغرافیایی بپردازیم که مرزبانان اعتقادی ما که روحانیت هستند جوان‌ها را سمت جهاد و شهادت رهنمون سازند.



وی در ادامه بیان کرد: جایگاه روحانیت، جایگاه اولیاء الهی است و در عصر غیبت کسانی که در صف دفاع از دین خدا قرار دارند روحانیت هستند و جای تردیدی در این مورد وجود ندارد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرد: دشمن سعی دارد تا روحانیت را از مردم و جوانان جدا کند تا اگر روزی به مملکت ما هجوم آوردند دیگر مقاومتی در برابر آنان وجود نداشته باشد.



روحانیت هم مروج فرهنگ جهاد و شهادت است و هم عامل به آن



وی در ادامه به اشاره به نقش روحانیت در دفاع مقدس اظهار داشت: روحانیت نه تنها به وظیفه ذاتی خود که‌‌ همان دفاع از مرزهای اعتقادی است عمل کرده بلکه علاوه بر آن مرزبان جغرافیایی نیز بود و خود در صحنه دفاع مقدس شرکت داشت.



نایب رئیس شورای عالی حوزه افزود: این نشان می‌دهد که روحانیت تنها مروج جهاد و شهادت نیست بلکه هنگامی که یک فکر دینی را مطرح می‌کند خود نیز مرد میدان مبارزه بود و عمل نیز می‌کند.



وی ادامه داد: برگزاری یادوراه شهداء روحانی در نسل جدید روحانیت امروز که در صحنه دفاع مقدس حضور نداشته‌اند نیز تأثیرگذار خواهد بود و تابلوی تمام نمائی از شهادت و ایثارگری‌های شهدای روحانی را پیش روی وی قرار می‌دهد.



حسینی بوشهری اضافه کرد: اگر روحانیت با فکر جهادی و شهادت طلبی رشد نکند نمی‌تواند در روز مبادا در میدان و صحنه نقش آفرینی کند.



وی در ادامه ابراز داشت: خداوند، پیامبر و ائمه‌(س) قبل از ما مراسم تکریم از شهداء را برگزار می‌کنند و یادواره که هم اکنون برای شهداء برگزار می‌شود در راستای اقدام حرکت خداوندی و ادامه دهنده راه رسول خدا و اهل بیت‌(ع) است.



نسل امروز انقلاب مورد تهاجم دشمنان است



وی ادامه داد: علاوه بر این برگزاری یادواره شهداء موجب می‌شود نسل امورزی که در انقلاب حضور نداشته و جنگ را ندیده است نوعی آگاهی نسبت به آن دوران را دریافت کند.



نائب رئیس شورای عالی حوزه با اشاره به اینکه نسل امروز انقلاب مورد تهاجم دشمنان است اظهار داشت: باید به جوانان آموخت که ایستادگی امروز انقلاب و ثبات آن مرهون فداکاری‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس است.



وی با اشاره به اینکه برخی مواقع جامعه‌ای هم که در انقلاب حضور داشته دچار غفلت و فراموشی می‌شود بیان داشت: برگزاری یادواره شهدا موجب غفلت زدایی و ایجاد بیداری در جامعه شده و یاد آن دوران را زنده نگه می‌دارد.



عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه ما نباید تصور کنیم جنگ پایان یافته است ابراز داشت: اگر امروز ما با جنگ سخت درگیر نیستم، جنگ نرم پیش روی ما است و دشمن در حال توطئه چینی بر علیه انقلاب است و مردم باید پیوسته هوشیار بوده و آگاهی و بیداری خود را حفظ کنند.



وی تأکید کرد: آمادگی جامعه در برابر توطئه دشمنان باید به حدی باشد که اگر امروز نیز دشمنان مملکت ما را مورد تهاجم قرار دادند ملت ما مانند سالهای دفاع مقدس پیوسته آماده دفاع و شهادت باشند.