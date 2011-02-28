خبرهای کوتاه از قایقرانی

به گزارش خبرنگار مهر، با سفر هیئت دولت به استان گیلان، مطالعات لازم و مکان یابی برای ساخت پیست بین المللی استان گیلان صورت گرفت و کلنگ این مجموعه توسط سعیدلو معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان تربیت بدنی زده شد. این استان با توجه به داشتن منابع آبی خوب ، می تواند میزبان پیست های قایقرانی در رشته های مختلف باشد.

قضاوت 16 داور در مسابقات قهرمان کشور

مسابقات روئینگ قهرمانی کشور در بخش بانوان ومردان در شرایطی هفته آینده در پیست سنگاچین بندرانزلی برگزار می شود که کمیته فنی این رشته اسامی 16 داور مطرح ملی و بین المللی را در بخش بانوان و 8 داور را در بخش مردان برای قضاوت هرچه بهتر این رقابتها معرفی کرده است.

مسابقات قهرمانی کشور آبهای آرام بانوان برگزار می شود

رقابتهای قهرمانی کشور آبهای آرام در بخش بانوان 11 تا 13 اسفندماه در دریاچه ورزشی آزادی برگزار می شود. این مسابقات با حضور 77 ورزشکار از 12 استان و در مسافت های 200متر، 500 متر و هزار متر کایاک یک نفره و دو نفره برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت قایقرانی استان یزد انتخاب شد

مجمع انتخابات ریاست هیئت قایقرانی استان یزد با انتخاب عالمی به عنوان رئیس این مجموعه برگزار شد. علی عالمی به عنوان تنها کاندیدای این رشته با کسب 18 رای از 18 رای برای چهار سال ریاست هیئت قایقرانی یزد را برعهده گرفت.

راه اندازی سایت مرکزی قایقرانی استان سیستان در تعطیلات نوروزی

علی بزرگراه رئیس هیئت قایقرانی استان سیستان و بلوچستان از راه ‌اندازی سایت مرکزی این استان در عید نوروز خبر داد. این سایت در کنار پارک الغدیر چابهار قرار دارد.