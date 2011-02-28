یک چهارم جمعیت ایران در سال 2050 سالمند خواهند بود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود مشفق درباره افزایش جمعیت سالمندان در ایرن افزود: براساس مطالعاتی که این مرکز در قالب یک طرح پژوهشی انجام داده پیش بینی می شود که جمعیت سالمندان ایران تا سال 2050 به حداکثر خود یعنی 25 درصد از کل جمعیت کشور برسد.

وی با بیان اینکه امید به زندگی در کشور افزایش یافته ادامه داد: نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که افزایش امید به زندگی و کاهش سطح باروری موجب بالا رفتن تعداد سالمندان 60 ساله و گرایش ساخت جمعیتی کشور از یک ساختار سنی جوان در چهار دهه گذشته به یک ساختار سنی سالخورده دارد.

عضو هئیت علمی مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه با اشاره به عواقب افزایش جمعیت سالمندی گفت: مسائل مرتبط با سالمندان و تامین نیازهای مادی، رفاهی و عاطفی آنان که در مقطع فعلی مطرح است در سالهای آینده افزایش می یابد البته از سویی بررسی شاخص های اجتماعی، اقتصادی جمعیت سالمند 60 ساله در چهاردهه نشان از یک روند بهبود داشته و پیشرفتهای چشمگیری را در شاخص سواد و تحصیلات سالمندان مشاهده می شود.

مشفق تاکید کرد: افزایش سرعت رشد جمعیت سالمندان در مقایسه با رشد جمعیت کشور لزوم برنامه ریزی آینده نگر برای کنترل مسائل قابل تصور این گروه را بیشتر می کند.