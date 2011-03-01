حراست از میراث فرهنگی کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید مصطفی انوری زاده ظهر سه شنبه در نشستی خبری افزود: چگونه اکنون سی و سه پل رها شده و هرکس هر اقدامی را خواست انجام می‌دهد، نباید فراموش کرد که این میراث فرهنگی متعلق به ملت ایران است لذا حراست از این میراث بر همه گان امری واجب است.

وی ادامه داد: در راس همه دولت و سازمان میراث فرهنگی وظیفه دارند که این حراست را انجام دهند.

انوری زاده در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه قوانین کشور در این عرصه ناقص است، اظهار داشت: قانون گذار باید در این عرصه تعیین تکلیف کند.

نائب رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری اسکودا در ادامه افزود: آثار تاریخی که اکنون در کشور وجود دارد متعلق به هزار سال گذشته و یا صدها ساله است که متعلق به پدران ماست لذا برای اینکه از این مسائل سرسری گذشت امری شایسته نیست.

انوری زاده تصریح کرد: دولت و سازمان میراث فرهنگی وظیفه دارند با کسانی که به نحو مختلف به جان میراث فرهنگی افتاده است مقابله کند.

نائب رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری اسکودا در ادامه سخنان خود اظهار داشت: نباید اجازه داد تا سازمانهای بین‌المللی برای حراست از میراث فرهنگی مداخله کنند چنانچه برای برج جهان نما سازمانهای بین‌المللی مداخله کردند.

انوری زاده در ادامه خاطرنشان کرد: کانون وکلا نیز در این عرصه باید پیش قدم باشد و به عنوان یک نهاد پیشرو اقدام کند.

نائب رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری اسکودا در ادامه سخنان خود گفت: منشور سازمان ملل که در کشور نیز پذیرفته شده اجازه داده تا آحاد جامعه نسبت به میراث فرهنگی طرح شکایت کنند و همه آحاد جامعه در این عرصه حق دارند.