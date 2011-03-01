مربیان تیم ملی بوکس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان فدراسیون بوکس پس از ناکامی بوکسورهای کشورمان در بازی های آسیایی گوانگجو وعده داده بودند مربیان نامدار روس و کوبایی به خدمت خواهند گرفت. با این حال گویا امکان این امر برای فدراسیون میسر نبود و به همین منظور کادر فنی تیم ملی بوکس در دو گروه از مربیان ایرانی معرفی شده است.

بر پایه این گزارش، گروه نخست مربیان را غلامرضا کریمی، محمدرضا صمدی، اصغر اشرفی، سید باقر موسوی و علیرضا استکی تشکیل می دهند و گروه دوم متشکل است از حسین نهرودی، محمد عاشری، همایون امیری، مهدی توحید نیا و مرتضی شیری.

فهرست تیم بوکس جوانان اعلام شد

اسامی 18 بوکسور منتخب برای حضور در اردوی بوکس جوانان کشور اعلام شد.

بر این اساس، نفرات برتر رقابت های بوکس جوانان کشور که هفته گذشته در شهر زاهدان برگزار شد به شرح زیر به تیم جوانان انتخاب شدند.

* 49 کیلوگرم: هومن تقانی از مازندران و مجیب سیاسر از سیستان و بلوچستان

* 52 کیلوگرم: ذات الله شهیدی از مازندران و محمد قویدل از گیلان

* 56 کیلوگرم: حسین علیخانی از کرمان و محمد مروی قشلاقی از قم

* 60 کیلوگرم: پرویز کرم زهی از سیستان و بلوچستان و مهدی افتخاری از یزد

* 64 کیلوگرم: علی اشرفی از توابع تهران

* 69 کیلوگرم: مبین کهرازه از سیستان و بلوچستان و مازیار صیدی از کرمانشاه

* 75 کیلوگرم : سامان تیموریان از لرستان

* 81 کیلوگرم: مهرداد عظیمی از کرمانشاه و سهند بابایی از گیلان

* 91 کیلوگرم: علی اکبر ریگی از سیستان و بلوچستان و حسن اکبریان از لرستان

* 91+ کیلوگرم: مسعود مرادی از فارس و میلاد روشن از تهران