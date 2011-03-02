آمادگی اوکراین برای مشارکت در پارس جنوبی/ ادامه مذاکرات با 8 شرکت خارجی

سید پیروز موسوی در گفتگو با مهر با اشاره به آمادگی هشت گروه معتبر صنعتی خارجی برای سرمایه گذاری و فعالیت صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خبر داد و افزود: تمام تسهیلات لازم برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس فراهم است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با تاکید بر اینکه زیرساختهای موجود در پارس جنوبی، موجب شده تا این منطقه از بهترین شرایط برای سرمایه گذاری در حوزه های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت برخوردار شود، تصریح کرد: ضمن آنکه زیرساختهای دو منطقه پارس کنگان و پارس شمالی هم برای جذب سرمایه گذاران خصوصی و خارجی در مرحله طراحی و انجام است.

وی با اشاره به بازید هیئتی متشکل از 14 شرکت نفت، گاز و پتروشیمی اکراین از فازهای در حال ساخت پارس جنوبی و سایر طرحهای عسلویه، اعلام کرد: برخی از این شرکتهای برای سرمایه گذاری و مشارکت در طرحهای بالادستی و پایین دستی پارس جنوبی اعلام آمادگی کرده اند.

در همین حال، باگدان دیمچینا مدیرعامل شرکت میکرول اوکراین در جمع خبرنگاران در بازید از طرحهای توسعه میدان مشترک گازی پارس جنوبی با اشاره به جایگاه صنعت نفت و گاز ایران در سطح بازار جهانی انرژی، گفت: امکانات و زیر ساختهای زیر بنایی ایران در منطقه ویزه اقتصادی انرژی پارس برای سرمایه گذاری و مشارکت خارجی مطلوب است.

وی با تاکید بر اینکه پیشتر شرکتهای اوکراینی فعالیتهای مشترکی با شرکتهای ایرانی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی داشته است، اظهار داشت: پیش بینی می شود با توجه به گسترش روابط ایران و اکراین همکاری شرکتهای فعال در حوزه انرژی دو کشور توسعه یابد.

به گزارش مهر، شرکت میکرول اوکراین در زمینه طراحی و تولید تجهیزات فنی اتوماسیون صنایع نفت و گاز (پالایش، استخراج، انتقال، و ذخیره سازی نفت و گاز) فعالیت می کند.

باگدان کوکورا مدیر عامل شرکت تیخ پرایکت اوکراین هم با اشاره به آمادگی این مجموعه اروپایی برای سرمایه گذاری و مشارکت در طرحهای مختلف منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(عسلویه) افزود: پارس جنوبی حوزه های وسیعی برای سرمایه گذاری شرکتهای اوکراینی دارد.

وی شرایط برای سرمایه گذاری در پارس جنوبی و سایر طرحهای منطقه عسلویه را مطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد: شرکت تیخ پرایکت در حوزه طراحی و تجهیزات تاسیسات صنعت نفت همچون ساخت پالایشگاههای نفت و گاز فعالیت می کند و پیش بینی می شود بتوانیم با صنعت نفت ایران همکاری داشته باشیم.

شرکت تیخ پرایکت اوکراین در زمینه طراحی و تجهیز تاسیسات بالادستی (ساخت پالایشگاههای نفتی و گازی، تاسیسات تقویت فشار گاز، تجهیزات ازدیاد برداشت از مخازن نفتی، ساخت انژکتورها، تعمیرات اساسی چاه ها و تاسیسات بالا دستی) فعالیت می کند.

تامین امنیت اقتصادی سرمایه گذاران خارجی در پارس جنوبی

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه بسیاری از شرکتهای معتبر سرمایه گذاری خارجی، علاقمندی خود برای حضور و فعالیت در بخشهای مختلف منطقه ویژه پارس اعلام کرده اند، یادآور شد: این شرکتها از کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکای لاتین برای مشارکت در طرحهای مختلف بالادستی و پایین دستی صنعت نفت در عسلویه تاکید می کنند.

به گفته وی بر این اساس تلاش می کنیم شرایط ساخت واحدهای تولیدی خدماتی و صنعتی به ویژه صنایع بالادستی، گاز و پتروشیمی و گسترش فعالیتهای بازرگانی در پارس جنوبی فراهم شود.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به نقش دولت در فراهم کردن زمینه ها و زیرساختهای جذب سرمایه گذاری خارجی، اظهار داشت: دولت با تقویت بخش خصوصی، تضمین قراردادها و فعالیتهای اقتصادی، عدم اعطای امتیازات و تسهیلات بیهوده به بخشهای سرمایه گذاری برای جلوگیری از ایجاد رانت و رانت خواری، امنیت اقتصادی لازم را ایجاد کرده است.