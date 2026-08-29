فلومتر روی خطوط لوله بتنی آب در گیلان نصب شد

علیرضا غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرکت آب و فاضلاب استان گیلان در راستای ارتقای دقت اندازهگیری و مدیریت هوشمند شبکه توزیع آب، موفق شد برای نخستین بار در کشور، تجهیزات اندازهگیری جریان را بر روی خطوط انتقال بتنی نصب و راهاندازی کند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان در تشریح این دستاورد ادامه داد: این پروژه حاصل ماهها مطالعه، بررسیهای کارشناسی و تلاش متخصصان معاونت بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب استان گیلان است که با همکاری و مشارکت فنی شرکت دانشبنیان «نوآوران ابزار دقیق داتیس» به مرحله اجرا رسید.
غیاثی با اشاره به چالشهای فنی نصب تجهیزات اندازهگیری بر روی خطوط بتنی افزود: پیش از این، نصب تجهیزات ابزار دقیق و اندازهگیری جریان بر روی لولههای بتنی، به دلیل ساختار و ویژگیهای فیزیکی این خطوط، یکی از چالشهای صنعت آب کشور محسوب میشد و اجرای آن با روشهای متداول با محدودیتهای جدی مواجه بود.
وی ادامه داد: اجرای موفق این پروژه در گیلان، امکان پایش دقیق جریان آب در خطوط انتقال بتنی را فراهم کرده و زمینه را برای مدیریت بهتر شبکه، کاهش هدررفت آب و کنترل بهینه فشار در بخشهایی از شبکه که پیش از این امکان اندازهگیری دقیق جریان در آنها وجود نداشت، فراهم میکند.
مدیرعامل آبفای گیلان، افزایش دقت اندازهگیری و امکان پایش برخط جریان آب را از مهمترین مزایای این طرح عنوان کرد و گفت: با استفاده از این فناوری، اطلاعات دقیقتری از وضعیت جریان در خطوط انتقال در اختیار بهرهبرداران قرار میگیرد و تصمیمگیری برای مدیریت شبکه با دقت بیشتری انجام خواهد شد.
غیاثی کاهش هزینههای اجرایی را از دیگر مزایای این روش دانست و افزود: در این شیوه، برخلاف روشهای متداول، نیاز به برشهای گسترده و ایجاد تغییرات اساسی در شبکه موجود کاهش مییابد و همین موضوع میتواند اجرای پروژههای اندازهگیری در خطوط موجود را تسهیل کند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت بومیسازی فناوری در صنعت آب کشور بیان کرد: اجرای این پروژه گامی در جهت توسعه و بومیسازی دانش فنی نصب تجهیزات ابزار دقیق بر روی خطوط غیر فلزی و شکستن انحصار فناوری در این حوزه محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، ارتقای مدیریت شبکه و بهبود شاخصهای کنترل آب بدون درآمد (NRW) را از دیگر دستاوردهای این پروژه برشمرد و گفت: افزایش دقت اطلاعات مربوط به جریان آب میتواند در شناسایی نقاط دارای هدررفت، مدیریت فشار و توزیع عادلانهتر منابع آبی مؤثر باشد.
غیاثی با قدردانی از تلاش تیمهای فنی، کارشناسان و متخصصان مشارکتکننده در اجرای این طرح، این دستاورد را گامی مهم در مسیر هوشمندسازی زیرساختهای آبی استان دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم اجرای طرحهای فناورانه، زمینه برای افزایش بهرهوری، کاهش هدررفت و ارتقای پایداری شبکه توزیع آب گیلان بیش از پیش فراهم شود.
نظر شما