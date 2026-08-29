۳ حادثه رانندگی در اصفهان ۱۲ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نخستین حادثه که ساعت ۱۹:۰۶ روز جمعه ششم شهریورماه در کمربندی سده مقابل مسجد جامع شهرستان لنجان رخ داد، یک دستگاه موتورسیکلت با یک دستگاه پراید برخورد کرد.

وی افزود: در پی این حادثه، سه نفر شامل یک مرد ۳۷ ساله و دو پسر ۱۱ و ۱۴ ساله مصدوم شدند که با اعزام یک تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه، اقدامات لازم برای انتقال مصدومان انجام و هر سه نفر به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: در حادثه‌ای دیگر که ساعت ۲۰:۳۶ در کمربندی سده شهرستان لنجان اتفاق افتاد، یک دستگاه موتورسیکلت با وانت نیسان برخورد کرد که این حادثه نیز سه مصدوم بر جا گذاشت.

عابدی گفت: مصدومان این حادثه شامل یک مرد، یک پسر ۱۲ ساله و یک دختر ۹ ساله بودند که توسط یک تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شدند.

وی همچنین از واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ در شهرستان شهرضا خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۲۳:۲۳ در شهرک کارگاهی شیخ بهایی رخ داد و در پی آن شش نفر شامل سه زن و سه کودک مصدوم شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان خاطرنشان کرد: برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه، دو تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند و مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان امیرالمؤمنین شهرضا انتقال یافتند.

بر اساس این گزارش، در مجموع این سه حادثه رانندگی، ۱۲ نفر مصدوم شدند و تمامی مصدومان برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.