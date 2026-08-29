حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان مرحله استانی سی‌ودومین دوره مسابقات «رفاقت مهر» خبر داد. این رویداد که ویژه اعضای سازمان جوانان هلال احمر برگزار شد، با رقابت‌های تخصصی در دو بخش دختران و پسران در سمنان به کار خود پایان داد.

درخشان با اشاره به اهداف برگزاری این مسابقات، اظهار داشت: این رویداد با سه هدف اصلی ارتقای سطح مهارتهای امدادی، تقویت روحیه کار تیمی و ترویج فرهنگ بشردوستی در میان اعضای جوان برگزار شد که خوشبختانه با استقبال گسترده و حضور شرکت کنندگانی با سطح فنی بالا همراه بود.

مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سمنان، این مسابقات را بستری کلیدی برای سنجش توانمندیهای عملیاتی و مهارتی جوانان دانست و تصریح کرد: علاوه بر تقویت آمادگی در مواجهه با حوادث، این دوره از رقابت‌ها به شناسایی و پرورش استعدادهای برتر در سطح استان نیز کمک شایانی می‌کند.

درخشان در ادامه با تأکید بر تداوم مسیر رقابت‌ها، از تیم‌های منتخب استان برای حضور در مرحله کشوری ابراز امیدواری کرد و خاطرنشان ساخت: انتخاب تیم‌های برتر، تنها نقطه آغاز یک مسیر طولانی است، لذا انتظار می‌رود اعضای منتخب با پشتکار، انضباط و تمرین مستمر، ضمن حفظ جایگاه استانی خود، با اقتدار کامل در مرحله ملی حاضر شوند و افتخارآفرینی کنند.