وقوع رعدوبرق و کاهش دمای هوا در استان مرکزی از عصر یکشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر،‌بر اساس پیش‌بینی هواشناسی استان مرکزی، با نفوذ یک سامانه کم‌ارتفاع از نواحی شمال‌غربی کشور، طی روزهای آینده امواج ناپایدار به استان مرکزی وارد می‌شود که پیامد اصلی آن افزایش ابرناکی، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب خواهد بود.

با توجه به خروجی فعلی مدل‌ها، از عصر و شب یکشنبه احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی، به‌خصوص در مناطق غربی و مرکزی استان، وجود دارد.

از روز دوشنبه سامانه از کشور خارج می‌شود و از سه‌شنبه تا پایان هفته، آسمان استان عمدتاً صاف و گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به دلیل افزایش رطوبت، دمای کمینه در ساعات شب گرم‌تر از معمول احساس خواهد شد؛ اما از روز دوشنبه روند کاهش دما آغاز می‌شود.