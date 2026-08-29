به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهایی که نسیم رحمت، همدلی و برادری در فضای جهان اسلام میوزد، حریم قدسی رضوی حال و هوای دیگری به خود گرفته است. در آستانه فرارسیدن ۱۷ ربیعالاول، سال روز میلاد سراسر نور فخر کائنات، حضرت محمد مصطفی (ص) و ولادت با سعادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام جعفر صادق (ع)، صحن و سرای ثامنالحجج (ع)،غرق در نور و سرور است.
خادمان حریم ملائکپاسبان رضوی، هم زمان با ایام پربرکت هفته وحدت، با نصب کتیبههای مناسبتی و بزرگمتراژ، بر تارک ایوانهای طلای صحنها، جلوهای بیبدیل از تلفیق شعر و ادب فارسی با عشق و ارادت اهلبیت (ع) را،به تصویر کشیدهاند؛ کتیبههایی که هر کدام با خطوطی از نور، پیامآور رحمت للعالمین و تجلیبخش پیوند عمیق امت اسلام با مکتب نبوی و جعفری، هستند.
تجلی جمال نبوی در صحن انقلاب اسلامی با کلام شیرین سعدی
قدیمیترین و خاطرهانگیزترین صحن حرم مطهر رضوی، این روزها با کتیبهای مزین به ابیات ماندگار سعدی چشمنوازی میکند. خادمان اداره فضاآرایی حرم مطهر بر بلندای ایوان طلای صحن انقلاب اسلامی، کتیبهای بزرگمتراژ با مضمون بیتی نامآشنا از این شاعر نامدار ،«سرو نباشد به اعتدال محمد (ص)، ماه فرو ماند از جمال محمد (ص)» را جانمایی کردهاند؛ بیتی که در برابر پنجره فولاد، لطافت و کمال حضرت ختمیمرتبت را به زائران، یادآور میشود.
روایت مقام والای مصطفی (ص) در صحن آزادی با شعر استاد شهریار
صحن آزادی نیز از این شکوه بصری و معنوی بینصیب نمانده است. ایوان طلای این صحن در این ایام به بیتی نغز و پرشور از استاد شهریار مزین شده است. بر فراز این ایوان، کتیبهای با عبارت، «ستون عرش خدا قائم از قیام محمد(ص)، ببین که سر به کجا میکشد مقام محمد (ص)» خودنمایی میکند؛ سرودهای که عظمت رسالت و جایگاه رفیع خاتمالانبیا (ص) را در برابر دیدگان میلیونها زائر و مجاور،به تصویر میکشد.
طنین نام «صادق آل محمد (ع)» در صحن جمهوری و مسجد گوهرشاد
هم زمان با گرامیداشت ولادت پایهگذار مکتب جعفری، حضرت امام جعفر صادق (ع)، فضاسازیهای ویژهای نیز با محوریت نام مبارک ایشان در دیگر صحنهای حرم مطهر رضوی انجام شده است. بر فراز ایوان طلای صحن جمهوری اسلامی، کتیبهای مزین به عبارت پرمعنای «یا رحمه للعالمین، یا محمد یا صادق آل محمد(ع)» نصب شده است که تقارن این دو میلاد فرخنده را، به زیبایی، یادآوری میکند.
همچنین در صحن مسجد جامع گوهرشاد که همواره کانون علم، نیایش و اجتماع زائران است، کتیبه «ما پیروان صادق آل محمدیم» بر پیشانی ایوان نقش بسته تا تجدید عهدی دوباره میان زائران حریم رضوی و مذهب حقه تشیع در این ایام خجسته،باشد.
گفتنی است، نصب این کتیبههای هنری و بزرگمتراژ که با تکنیکهای اصیل خوشنویسی، کتیبهنگاری و طراحی اسلامی اجرا شدهاند، در کنار دیگر جلوههای بصری و آذینبندیها، فضایی آکنده از معنویت و نشاط را برای میزبانی شایسته از زائران و مجاوران بارگاه منور امام هشتم (ع) در ایام ولادت پیامبر اعظم (ص) و هفته وحدت، فراهم آورده است.
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