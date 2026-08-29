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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۰

زاکانی:

شهید اندرزگو الگویی ممتاز برای نسل‌های مختلف است

شهید اندرزگو الگویی ممتاز برای نسل‌های مختلف است

شهردار تهران گفت: زندگی و مبارزات شهید اندرزگو باید در قالب کتاب، فیلم و آثار هنری به نسل‌های آینده معرفی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در مراسم رونمایی از بنای یادبود شهید سیدعلی اندرزگو در قطعه ۳۹ بهشت زهرا(س)، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید بزرگوار و دیگر شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: سخن گفتن از عظمت و بزرگی شخصیت‌هایی مانند شهید اندرزگو برای افرادی مانند من دشوار است؛ چراکه این شهدا در دوران غربت انقلاب و در شرایطی که امید به پیروزی چندان معنا نداشت، مردانه ایستادند و مسیر پیروزی انقلاب اسلامی را با تبعیت از امام خمینی(ره) هموار کردند.

پیوستگی به حق، دلدادگی به حقیقت و ایستادگی در مسیر حق؛ ۳ ویژگی شهید اندرزگو

وی افزود: هر بار که انسان به خاطرات و زندگی شهید اندرزگو رجوع می‌کند، بیش از پیش به عظمت شخصیت او پی می‌برد. پیوستگی به حق، دلدادگی به حقیقت و ایستادگی در مسیر حق، از برجسته‌ترین ویژگی‌های زندگی این شهید بزرگوار بود.

شهید اندرزگو الگویی ممتاز برای نسل‌های مختلف

زاکانی با اشاره به روحیه مبارزاتی شهید اندرزگو گفت: او یک نفر بود، اما توان، عظمت و اثرگذاری‌اش به اندازه هزاران نفر بود. مبارزات این شهید بزرگوار برای کسانی که دوران پیش از انقلاب و شرایط سخت مبارزه را تجربه نکرده‌اند نیز جذاب و الهام‌بخش است و از این جهت می‌توان او را الگویی ممتاز برای نسل‌های مختلف دانست.

شهردار تهران با تأکید بر ضرورت معرفی ابعاد شخصیتی شهید اندرزگو به جامعه خاطرنشان کرد: درباره مظلومیت، شجاعت و مجاهدت‌های این شهید باید کتاب‌ها نوشته و فیلم‌ها ساخته شود تا زندگی او در قالب هنر برای نسل‌ها و عصرهای آینده ماندگار شود و بتوان از او به عنوان الگویی پایدار برای ترویج روحیه فداکاری، مقاومت و استقامت بهره گرفت.

وی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهره‌گیری از درس مقاومت و پایداری شهدا هستیم. شهید اندرزگو شب و روز نمی‌شناخت و همه وجود خود را وقف مبارزه در مسیر حق کرده بود و همین روحیه برای امروز ما یک درس بزرگ و مهم است.

زاکانی با اشاره به رونمایی از بنای یادبود شهید اندرزگو در قطعه ۳۹ بهشت زهرا(س) گفت: امروز شاهد رونمایی از نشانی برای این شهید بزرگوار در مجموعه بهشت زهرا(س) هستیم و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت شخصیت، مقاومت و استقامت چنین شهدایی برای ترویج فرهنگ ایستادگی در جامعه بهره‌مند شویم.

برنامه‌های مدیریت شهری برای ساماندهی و ارتقای جایگاه فرهنگی گلزار شهدای بهشت زهرا(س)

شهردار تهران همچنین به برنامه‌های مدیریت شهری برای ساماندهی و ارتقای جایگاه فرهنگی گلزار شهدای بهشت زهرا(س) اشاره کرد و افزود: امیدواریم با همت مجموعه بهشت زهرا(س)، این گلزار به عنوان یک مجموعه یکپارچه و مرتبط، بیش از گذشته به کانونی فرهنگی و درخشان در جنوب شهر تهران و محل حضور و بهره‌مندی مردم تبدیل شود.

وی تأکید کرد: کالبد و فضای گلزار شهدا زمانی معنا و ماندگاری بیشتری پیدا می‌کند که با روح، هویت و ظرفیت‌های معنوی این مکان پیوند بخورد. پیوستگی با شهدا و بهره‌گیری از راه و منش آنان می‌تواند بسیاری از نیازهای امروز جامعه را پاسخ دهد.

زاکانی با بیان اینکه شهدای انقلاب اسلامی زمینه‌ساز پیروزی انقلاب و استمرار راه امام خمینی(ره) بودند، گفت: از خداوند بزرگ می‌خواهیم ما را نیز در مسیر استقامت، پایداری و صراط مستقیمی که شهدا در آن گام برداشتند قرار دهد و عاقبت همه ما را به سعادت و شهادت ختم کند.

وی افزود: امیدواریم شهید اندرزگو و همه شهدای راه حق، دستگیر و شفیع ما باشند و با توسل به راه و مکتب آنان، بتوانیم در مسیر دفاع از حق، حقیقت و عزت ملت ایران ثابت‌قدم بمانیم.

کد مطلب 6930870

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