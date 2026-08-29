به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در مراسم رونمایی از بنای یادبود شهید سیدعلی اندرزگو در قطعه ۳۹ بهشت زهرا(س)، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید بزرگوار و دیگر شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: سخن گفتن از عظمت و بزرگی شخصیت‌هایی مانند شهید اندرزگو برای افرادی مانند من دشوار است؛ چراکه این شهدا در دوران غربت انقلاب و در شرایطی که امید به پیروزی چندان معنا نداشت، مردانه ایستادند و مسیر پیروزی انقلاب اسلامی را با تبعیت از امام خمینی(ره) هموار کردند.

پیوستگی به حق، دلدادگی به حقیقت و ایستادگی در مسیر حق؛ ۳ ویژگی شهید اندرزگو

وی افزود: هر بار که انسان به خاطرات و زندگی شهید اندرزگو رجوع می‌کند، بیش از پیش به عظمت شخصیت او پی می‌برد. پیوستگی به حق، دلدادگی به حقیقت و ایستادگی در مسیر حق، از برجسته‌ترین ویژگی‌های زندگی این شهید بزرگوار بود.

شهید اندرزگو الگویی ممتاز برای نسل‌های مختلف

زاکانی با اشاره به روحیه مبارزاتی شهید اندرزگو گفت: او یک نفر بود، اما توان، عظمت و اثرگذاری‌اش به اندازه هزاران نفر بود. مبارزات این شهید بزرگوار برای کسانی که دوران پیش از انقلاب و شرایط سخت مبارزه را تجربه نکرده‌اند نیز جذاب و الهام‌بخش است و از این جهت می‌توان او را الگویی ممتاز برای نسل‌های مختلف دانست.

شهردار تهران با تأکید بر ضرورت معرفی ابعاد شخصیتی شهید اندرزگو به جامعه خاطرنشان کرد: درباره مظلومیت، شجاعت و مجاهدت‌های این شهید باید کتاب‌ها نوشته و فیلم‌ها ساخته شود تا زندگی او در قالب هنر برای نسل‌ها و عصرهای آینده ماندگار شود و بتوان از او به عنوان الگویی پایدار برای ترویج روحیه فداکاری، مقاومت و استقامت بهره گرفت.

وی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهره‌گیری از درس مقاومت و پایداری شهدا هستیم. شهید اندرزگو شب و روز نمی‌شناخت و همه وجود خود را وقف مبارزه در مسیر حق کرده بود و همین روحیه برای امروز ما یک درس بزرگ و مهم است.

زاکانی با اشاره به رونمایی از بنای یادبود شهید اندرزگو در قطعه ۳۹ بهشت زهرا(س) گفت: امروز شاهد رونمایی از نشانی برای این شهید بزرگوار در مجموعه بهشت زهرا(س) هستیم و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت شخصیت، مقاومت و استقامت چنین شهدایی برای ترویج فرهنگ ایستادگی در جامعه بهره‌مند شویم.

برنامه‌های مدیریت شهری برای ساماندهی و ارتقای جایگاه فرهنگی گلزار شهدای بهشت زهرا(س)

شهردار تهران همچنین به برنامه‌های مدیریت شهری برای ساماندهی و ارتقای جایگاه فرهنگی گلزار شهدای بهشت زهرا(س) اشاره کرد و افزود: امیدواریم با همت مجموعه بهشت زهرا(س)، این گلزار به عنوان یک مجموعه یکپارچه و مرتبط، بیش از گذشته به کانونی فرهنگی و درخشان در جنوب شهر تهران و محل حضور و بهره‌مندی مردم تبدیل شود.

وی تأکید کرد: کالبد و فضای گلزار شهدا زمانی معنا و ماندگاری بیشتری پیدا می‌کند که با روح، هویت و ظرفیت‌های معنوی این مکان پیوند بخورد. پیوستگی با شهدا و بهره‌گیری از راه و منش آنان می‌تواند بسیاری از نیازهای امروز جامعه را پاسخ دهد.

زاکانی با بیان اینکه شهدای انقلاب اسلامی زمینه‌ساز پیروزی انقلاب و استمرار راه امام خمینی(ره) بودند، گفت: از خداوند بزرگ می‌خواهیم ما را نیز در مسیر استقامت، پایداری و صراط مستقیمی که شهدا در آن گام برداشتند قرار دهد و عاقبت همه ما را به سعادت و شهادت ختم کند.

وی افزود: امیدواریم شهید اندرزگو و همه شهدای راه حق، دستگیر و شفیع ما باشند و با توسل به راه و مکتب آنان، بتوانیم در مسیر دفاع از حق، حقیقت و عزت ملت ایران ثابت‌قدم بمانیم.