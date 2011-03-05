صنایع دستی چینی همچنان در میدان امام به فروش می رسد

غلامعلی فیضاللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، افزود: با دستور رئیس جمهور به منظور جمعآوری کالاها و اجناس چینی از سطح مغازههای میدان امام خمینی (ره) این اقدام از جانب اتحادیه صنایع دستی اصفهان، سازمان میراث فرهنگی و سازمان بازرسی استان اصفهان آغاز شد.
وی با اشاره به اینکه در ابتدای اجرای این طرح، سازمانهای مذکور در جمعآوری این اجناس با اتحادیه همکاری خوبی داشتند، افزود: اما در حال حاضر اتحادیه صنایع دستی به تنهایی وظیفه جمعآوری این اجناس از میدان امام (ره) را بر عهده گرفته است.
رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان صنایع دستی اصفهان بیان داشت: به منظور اجرای طرحهایی از این دست به مدیریت واحدی نیاز است تا در نهایت شاهد تداوم اجرای باشیم لذا اجرای این مهم همکاری تمامی دستگاههای مرتبط به ویژه نهادهای بازرسی را میطلبد.
فیضاللهی افزود: در آغاز اجرای طرح جمعآوری اجناس چینی از سطح مغازههای میدان امام (ره) اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان نیز در کنار سایر سازمانها، با این طرح همکاری داشتند اما مدتی پس از اجرای آن این ادراه پای خود را از مشارکت بیرون کشید.
ساماندهی صنایع دستی اصفهان با راه اندازی دانشگاه صنایع دستی محقق نمیشود
وی با اشاره به اینکه در بازرسیهای ماههای اخیر اتحادیه صنایع دستی اصفهان، اجناس خارجی سه مغازه در میدان امام (ره) جمعآوری شد، تصریح کرد: ساماندهی وضعیت تولید و فروش صنایع دستی با راهاندازی دانشگاه انجام نمیشود، بلکه برای بهبود اوضاع صنایع دستی کشور برگزاری نمایشگاههای بینالمللی برای معرفی و بازاریابی تولیدات صنایع دستی مورد نیاز است.
رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان با اشاره به اینکه راهاندازی پژوهشکدههای صنایع دستی از دیگر اقدامات لازم برای ساماندهی وضعیت صنایع دستی در کشور است، گفت: برپایی نمایشگاههای خارجی صنایع دستی ایرانی از دیگر نیازهای تولید و فروش صنایع دستی است که در این میان سفارتخانههای ایران در دیگر کشورها نقش اصلی را بر عهده دارند.
فیض الهی خاطر نشان کرد: با راهاندازی دانشگاههای صنایع دستی در کشور تنها به تعداد دانشجویان بیکار جامعه افزوده شده و لازم است به منظور کاهش آمار بیکاری در این قشر به ایجاد بازارهای کار برای دانشجویان صنایع دستی توجه ویژه ای شود.
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