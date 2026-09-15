بهگزارش خبرنگار مهر، غلامعلی فیضاللهی ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دسترسی فعالان صنایعدستی به تسهیلات صندوق توسعه ملی از مطالبات مهم جامعه این حوزه بود که در مراسم پاسداشت روز جهانی و هفته ملی صنایعدستی که خردادماه سال جاری در هتل عباسی اصفهان برگزار شد، در حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مطرح شد.
وی ادامه داد: در این مراسم این پرسش مطرح شد که چرا بخش گردشگری امکان استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی را دارد، اما صنایعدستی از چنین ظرفیتی برخوردار نیست و بر ضرورت ایجاد امکان بهرهمندی فعالان این حوزه از این منابع تأکید شد.
رئیس تشکل حرفهای صنایع دستی استان اصفهان افزود: با توجه به رقم بالای تسهیلات صندوق توسعه ملی، فراهم شدن امکان استفاده صنایعدستی از این ظرفیت میتواند در توسعه کارگاهها، اجرای طرحهای بزرگ و تقویت فعالیتهای اقتصادی هنرمندان و فعالان این حوزه مؤثر باشد.
فیضاللهی تصریح کرد: در همان مراسم از وزیر میراثفرهنگی درخواست شد این موضوع را پیگیری کند و ایشان نیز قول پیگیری این مطالبه را به فعالان و هنرمندان صنایعدستی داد.
رئیس هیئتمدیره تشکل حرفهای صنایعدستی استان اصفهان با اشاره به تحقق این مطالبه گفت: این موضوع با پیگیری وزیر میراثفرهنگی دنبال شد و اکنون تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حوزه صنایعدستی نیز در نظر گرفتهشده است که از توجه و پیگیری این مطالبه جامعه هنرمندان صنایعدستی قدردانی میکنیم.
فیض الهی با اشاره به محدودیت منابع مالی در اجرای طرحهای بزرگ این حوزه افزود: بسیاری از طرحهای بزرگ صنایعدستی، بهویژه در حوزه تولید و صادرات، به دلیل محدودیت منابع مالی امکان تحقق پیدا نمیکنند و دسترسی به تسهیلات با رقم بالاتر میتواند
زمینه اجرای بخشی از این طرحها را فراهم کند.
وی ادامه داد: فراهم شدن این ظرفیت میتواند در تقویت بنگاهها و کارگاههای صنایعدستی و توسعه فعالیتهای اقتصادی هنرمندان مؤثر باشد
و زمینه بیشتری برای حرکت این بخش به سمت تولید و صادرات ایجاد کند.
فیضاللهی تأکید کرد: انتظار جامعه صنایعدستی این است که این ظرفیت مالی به شکل مناسب در اختیار فعالان واقعی این حوزه قرار گیرد تا منابع اختصاصیافته به توسعه فعالیتهای تولیدی و اقتصادی، تقویت کسبوکار هنرمندان و افزایش توان تولید و صادرات صنایعدستی ایران منجر شود.
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