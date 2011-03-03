آبگرفتگی معابر در آمل تردد را با مشکل مواجه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، باران زمستانی روز چهارشنبه، سبب اختلال در حرکت خودروها در خیابان های آمل شده به طوری که برخی خیایان‌های اصلی این شهر از بعدازظهر با مشکل تردد برای خودروها و شهروندان این شهرهمراه شد.

اگر چه باران امروز پس از یک هفته هوای ناپایداردر فصل سرد زمستان شهروندان آملی را غافلگیر کرده اما این بارندگی سبب تمیزتر شدن فضای خاک آلود این شهرنیز شده است.

البته بارندگی های روزهای اخیر در آمل و سایرشهرهای مازندران، خوشحالی کشاورزان سخت کوش این استان را برای سال زراعی آینده را به همراه داشت.

بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی مازندران، در برخی نقاط کوهستانی و ارتفاعات مازندران بارش برف گزارش شده است.

بارش باران همراه با وزش باد درشهرستان آمل ودیگر شهرستانهای مازندران در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

این اداره‌کل وضعیت دریای مازندران را مواج و توفانی گزارش داد و از صیادان این استان خواست برای صید به دریا نروند.

اداره کل هواشناسی مازندران، این وضعیت را در روزهای پنجشنبه و جمعه به همراه با بارش پراکنده باران واز واواخرشنبه وروزیکشنبه هفته آینده با کاهش ناپایداری پیش بینی کرد.

