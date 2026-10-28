به گزارش خبرگزاری مهر، دوره تکمیلی معارف مهدویت با حضور حجت‌الاسلام محمدرضا فوادیان، استاد کشوری و از اساتید مرکز تخصصی مهدویت قم، در حوزه علمیه فاطمیه (س) مشگین‌شهر برگزار شد.

این دوره با هدف تعمیق و تکمیل مباحث مهدوی و با حضور مربیان دوره مقدماتی، طلاب و روحانیون، مربیان طرح امین و اعضای بنیاد فرهنگی حضرت مهدی (عج) برگزار شد.

این برنامه به همت بنیاد فرهنگی حضرت مهدی (عج) و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، مؤسسه قرآنی، حوزه‌های علمیه فاطمیه (س) و المهدی مشگین‌شهر برگزار شد.

حجت‌الاسلام فوادیان در این نشست با تشریح نقش بانوان در تحولات مهم تاریخ اسلام اظهار کرد: زنان در برهه‌های حساس تاریخی همواره در صیانت از ارزش‌های دینی، روشنگری جامعه و انتقال معارف اسلامی نقش مؤثری داشته‌اند.

وی با اشاره به نقش حضرت فاطمه زهرا (س) پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) افزود: حضرت زهرا (س) با دفاع از حق و عدالت، رسالت آگاهی‌بخشی به جامعه اسلامی را دنبال کردند و در ادامه تاریخ نیز حضرت زینب کبری (س) با صبر، شجاعت و روشنگری، پیام نهضت عاشورا را به جامعه منتقل کردند.

استاد مرکز تخصصی مهدویت قم با اشاره به دوران غیبت امام زمان (عج) ادامه داد: در سال‌های آغازین دوران غیبت نیز بانوانی در حفظ و حمایت از جامعه شیعی نقش‌آفرینی کردند و این موضوع نشان می‌دهد که نقش زن در صیانت از اعتقادات و تربیت نسل مؤمن، سابقه‌ای ریشه‌دار در تاریخ تشیع دارد.

فوادیان با تأکید بر مسئولیت خانواده در تربیت نسل آینده تصریح کرد: امروز نیز بانوان می‌توانند در محیط خانواده و عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و تربیتی نقش مهمی در پرورش نسلی آگاه، مؤمن و مسئولیت‌پذیر ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد: تربیت نسل منتظر تنها به آموزش مفاهیم مهدویت محدود نمی‌شود، بلکه باید این فرهنگ در رفتار، سبک زندگی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تربیت فرزندان نیز نمود پیدا کند.

این استاد کشوری مهدویت با بیان اینکه حضور اجتماعی بانوان ظرفیت مهمی برای ترویج معارف دینی است، گفت: جامعه برای پرورش نسل آینده نیازمند استفاده از ظرفیت بانوان در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی است.

فوادیان در پایان، خانواده را یکی از مهم‌ترین کانون‌های تربیت نسل منتظر دانست و بر ضرورت تقویت نقش بانوان در ترویج فرهنگ مهدویت و تربیت نسلی آگاه و زمینه‌ساز ظهور تأکید کرد.