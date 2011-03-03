مشارکت 5 ساله مردم در تعاونیها معادل 60 سال گذشته بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان دورود، محمد عباسی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دورود در سخنانی با اشاره به مشارکت تعاونی ها در ساخت مسکن مهر در کشور اظهار داشت: در حال حاضر تعاونی های کشور بیش از یک میلیون و 100 هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت دارند.

وی با تاکید بر اینکه تعاون اقتصاد مردمی ایران است، خاطر نشان کرد: در پنج سال اخیر میزان مشارکت مردم در تعاونی ها به اندازه 60 سال گذشته بوده است.

وزیر تعاون سیاست های اصل 44 را نقطه محرکی برای بخش تعاون کشور دانست و عنوان کرد: با اجرای این سیاستها میزان علاقه مندی به فعالیت های تعاونی در کشور فعالتر از گذشته شده است.

عباسی با اشاره به سفر هیئت دولت به استان لرستان بیان داشت: در سفر سوم هیئت دولت به استان لرستان سعی بر این است که تمامی نیازهای استان بررسی و تصمیمات و اقدامات لازم صورت بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری دولت در راستای ایجاد فاز چهارم کارخانه سیمان دورود خبر داد و بیان داشت: دولت در تلاش است که عقب ماندگی های گذشته را در استان لرستان رفع کند.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این جلسه در سخنانی با اشاره به محرومیتهای انباشته شده در استان لرستان بیان داشت: امیدواریم که دولت خدمتگذار مانند گذشته برای رفع این محرومیت ها اقدامات لازم را انجام دهد.

عزت الله دهقان با بیان اینکه خوشبختانه در چند سال اخیر اقدامات موثری توسط دولت در استان لرستان صورت گرفته است خاطر نشان کرد: با این وجود آمار بیکاری در این استان بالا است و انتظار داریم که دولت در این زمینه نیز اقدامات لازم را داشته باشد.

فرماندار شهرستان دورود نیز در ادامه این جلسه یادآور شد: بیش از 95 درصد مصوبات دور اول سفر هیئت دولت و 91 درصد مصوبات دور دوم سفر دولت در شهرستان دورود یا اجرا شده و یا در حال اجرا است.

نصرت الله رشنو با اشاره به روند اجرای مصوبات دو دوم سفر دولت، خواستار احداث فاز چهارم کارخانه سیمان شهرستان دورود شد.