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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۳۴

با حضور محمدی زاده؛

ایستگاه سنجش آلودگی هوا دورود به بهره برداری رسید

ایستگاه سنجش آلودگی هوا دورود به بهره برداری رسید

خرم آباد - خبرگزاری مهر: ایستگاه سنجش آلودگی شهرستان دورود با حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان دورود، مدیر کل محیط زیست استان لرستان در حاشیه این مراسم اظهار داشت: این ایستگاه سنجش آلودگی قابلیت اندازه گیری میزان گرد و غبار و ذرات معلق در هوا را از یک تا 10 میکرون دارد.

محمد حسین بازگیر ادامه داد: همچنین بنا بر این گزارش این ایستگاه سنجش آلودگی هوا در هر 15 دقیقه یک بار میزان آلودگی گازهای آلاینده شامل دی اکسید کربن، منو اکسید کربن، ازت، دی اکسید گوگرد، متان و اکسید های نیتروژن را آنالیز می کند.

وی ادامه داد: این ایستگاه سنجش آلودگی هوا میزان آلودگی هوا را از طریق مانیتور در اختیار مردم قرار می دهد.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان یادآور شد: اعتبار هزینه شده برای این راه اندازی این ایستگاه آلودگی هوا یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال بوده است.

کد مطلب 1265862

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