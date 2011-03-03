جشنواره های ملی موسیقی در کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، قباد میمنت آبادی شامگاه چهارشنبه و در حاشیه برگزاری دومین جشنواره موسیقی غرب کشور به خبرنگار مهر در سنندج، گفت: در راستای اعتلا و توجه بیشتر به موسیقی کردی، در سال آینده مقدمات لازم برای برگزاری جشنواره های ملی موسیقی در استان کردستان فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره های استانی و منطقه ای موسیقی در استان کردستان با رویکرد توجه به موسیقی محلی در این استان، زمینه های لازم را برای حضور و مشارکت هنرمندان در این بخش فراهم کرده و مقدمه ای برای برگزاری جشنواره های ملی موسیقی در کردستان به شمار می رود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان افزود: استان کردستان از گذشته دور تاکنون به عنوان مهد موسیقی در کشور مطرح بوده و علاوه بر حضور و تربیت هنرمندانی بزرگ و جهانی، سازهای سنتی و نوع موسیقی در این استان نیز در نوع خود بی نظیر است که تلاش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این است تا با برگزاری برنامه های مختلف بتوان بخشی از این میراث ارزشمند را حفظ و گسترش داد.

میمنت آبادی گفت: با توجه به وجود استعدادهای درخشان موسیقی در استان کردستان، لزوم برگزاری جشنواره های ملی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و انتظار داریم که با حمایت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین مشارکت و همراهی هنرمندان این استان بتوانیم در راستای برگزاری جشنواره های ملی موسیقی در کردستان برنامه ریزی جامعی انجام دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم توجه بیشتر به مسائل آموزشی و برگزاری نشست های کارگاهی اشاره کرد و بیان داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با همکاری انجمن های مختلف در حوزه های فرهنگی و هنری برنامه ریزی جامعی را برای گسترش مسائل و مباحث آموزشی انجام داده است که این برنامه ها در سال آینده و به مرور برگزار می شوند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان اظهار امیدواری کرد که با برگزاری جشنواره های مختلف و همچنین توجه بیشتر به برنامه های آموزشی و نشست های تخصصی بتوان بخشی از مسائل و مشکلات پیرامون مسائل فرهنگی و هنری در این استان را رفع و برای اعتلا هر چه بهتر این استان در سایر بخش ها نیز برنامه ریزی کرد.

میمنت آبادی در پایان به برگزاری دومین جشنواره موسیقی غرب کشور اشاره کرد و گفت: در این جشنواره 25 گروه موسیقی در سه بخش مختلف از پنج استان کشور با هم به رقابت می پردازند که در پایان از برترین های هر بخش نیز با اهداء جایزه نقدی و تندیس جشنواره تجلیل می شود.