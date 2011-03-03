جشنواره بین المللی کاریکاتور تبریز منتخبان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مدیر عامل سازمان فرهنگی شهرداری تبریز در آیین اختتامیه نخستین جشنواره بین المللی کاریکاتور شهروندی تبریز، گفت: این جشنواره با همت و همکاری شبانه روزی هنرمند ارزشمند تبریزی رحیم بقال اصغری در سطح بین المللی برگزار شد و خوشبختانه با یاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز توانست این فستیوال را با کیفیت مناسب به پایان برساند.

حسین نجفی به آثار ارسال شده از 54 کشور دنیا به نخستین جشنواره بین المللی کاریکاتور اشاره کرد و گفت: هزار و 143 اثر برای شرکت در این جشنواره به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که به جرات می توان گفت هر یک از این آثار در نوع خود بی نظیر بودند.

نجفی اظهار داشت: آثار این جشنواره در قالب کتاب، بنر و نمایشگاه های تخصصی در معرض دید عموم شهروندان و همچنین هموطنان قرار خواهد گرفت و امیدواریم به زودی همگی شاهد تاثیرات مثبت رفتاری و همچنین تأثیر زبان کاریکاتور در حل مشکلات شهروندی در سطح شهر باشیم.

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز همچنین ابراز امیدوار کرد که دومین دوره این جشنواره، سال آینده با کمک هنرمندان و هنردوستان این رشته برگزار شود.

وی در ادامه ضمن اشاره به برگزاری هفته های فرهنگی تبریز در سایر استان ها گفت: سال آینده سال توسعه، تعالی و تحول فعالیت های فرهنگی این سازمان است و شهروندان تبریزی شاهد برگزاری جشنواره ها و برنامه های متنوع و هفته های فرهنگی تبریز در خارج از کشور خواهند بود.

نجفی همچنین به برگزاری جشنواره های مختلف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز تا پایان امسال نیز اشاره کرد و افزود: برگزاری نخستین جشنواره کتاب سال تبریز و جشنواره تخم مرغ های رنگی نوروزی جزو برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در 20 روز باقی مانده از سال است.

آثار رسیده به دبیرخانه نخستین جشنواره بین المللی کاریکاتور شهر و شهروند توسط آقایان محمود آک گون از ترکیه، یاور اسد اوف از جمهوری آذربایجان و علیرضا کریمی مقدم از ایران داوری شده و نتایج اعلام شد:

مقام اول: ناصر مقدم از زنجان برنده هزار دلار، دیپلم افتخار و تندیس جشنواره

مقام دوم: ایکسنت دورو از کشور رومانی برنده 500 دلار، دیپلم افتخار و تندیس جشنواره

مقام سوم: بهمن جلالی نوکنده از مازندران برنده 250 دلار، دیپلم افتخار و تندیس جشنواره

همچنین آثار علیرضا پاکدل از مشهد، پاوولو ولمر از برزیل، موسی گوموش از ترکیه، رامین خرسندی از تبریز و واجی وسکی از لهستان به عنوان آثار برگزیده انتخاب شده و طبق اعلام فراخوان جشنواره به هریک دیپلم افتخار و تندیس جشنواره اهدا شد.

ترافیک (راست گرد، تجاوز به حریم تقاطع، کمربند ایمنی، سرعت غیرمجاز، صحبت با موبایل، حقوق عابرین پیاده، خودروی تک سرنشین)، روابط اجتماعی (احترام متقابل، حقوق متقابل خانواده، قدرت لبخند، عذرخواهی، رعایت حقوق دیگران)، آپارتمان نشینی (حقوق همسایه، آداب آپارتمان نشینی، مشارکت عمومی)، فضای سبز و پارکها (فضای سبز خانه و شهر، مراقبت از فضای سبز، چمن، نظافت و بهداشت شهر)، عدم تخریب اموال (وسایل بازی پارکها، کیوسک تلفن، اتوبوس)، زباله (تحویل به موقع، کنترل شیرابه، محل مناسب، پرتاب زباله از خودرو به خیابان)، آلودگی صوتی و تصویری شهر، مسئولیت پذیری شهروندان و سد معبر محورهای فراخوان نخستین جشنواره بین المللی کاریکاتور شهر و شهروند بود.