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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۵۶

حماسه ایستادگی مردم نورآباد به‌وقت شب ۲۰۹

حماسه ایستادگی مردم نورآباد به‌وقت شب ۲۰۹

نورآباد - مردم نورآباد برای دویست و هفتمین شب پیاپی با حضور در خیابان، ایستادگی خود مقابل دشمن را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6958485

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