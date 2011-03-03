انتظارات بالا از والیبال و تیم ملی بدون سرمربی/ چشم انتظار یک خارجی!

به گزارش خبرنگار مهر، والیبال ایران این روزها در آستانه تصمیم مهم و سرنوشت سازی قرار دارد که به انتخاب سرمربی برای تیم ملی مربوط می‎شود. تیمی که باید از ابتدای سال آینده خود را برای حضور در رویدادادهای بزرگی آماده کند که مسابقات قهرمانی مردان آسیا، رقابت‌های انتخابی لیگ جهانی و المپیک لندن را شامل می‎شود.

شانزدهمین دوره رقابت‎های قهرمانی مردان آسیا نخستین رویدادی است که تیم ملی والیبال کشورمان آن را در سال آینده پیش رو دارد. ایران میزبان این رقابت‌هاست. این برای دومین بار در طول تاریخ 35 ساله برگزاری رقابت‎های قهرمانی مردان آسیاست که با برگزاری مسابقات در کشورمان موافقت شده است.

در دوره پیشین این مسابقات که در مانیل فیلیپین برگزار شد تیم ملی کشورمان برای نخستین بار راهی دیدار نهایی شد اما با متحمل شکست مقابل ژاپن در این دیدار به عنوان نایب قهرمانی آسیا بسنده کرد و با این عنوان سهمیه حضور در پیکارهای جهانی را به دست آورد. این عنوان و سهمیه با مربیگری حسین معدنی و دستیاران ایرانی‎اش به دست آمد.

یکی از دلایلی که باعث شد تا مسئولان فدراسیون والیبال به فکر ترمیم و بازنگری کادر فنی بیفتند همین نایب قهرمانی بود و انتظاری که برای کسب اولین قهرمانی آسیا وجود داشت و برآورده نشد. البته مسئولان فدراسیون والیبال که در مسابقات قهرمانی جهان (ایتالیا) هم نتوانستند ملی‎پوشان خود را در مرحله دوم رقابت‎ها ببینند در بازی‎های آسیایی گوانگجو نیز انتظاری بالاتر از نایب قهرمانی داشتند که برآورده نشد.

این نتایج و انتظاراتی که برای کسب نتایج بهتر از سوی تیم ملی در این رقابت‎ها وجود داشت، باعث شد تا فدراسیون والیبال بعد از سه سال همکاری با کادر فنی کاملا ایرانی خود به بهانه پایان یافتن مدت زمان همکاری با آن وارد فاز جدیدی از فعالیت‎های خود برای انتخاب سرمربی شود. انتخابی که به سرانجام نرسیده. این در حالی است که حدود 6 ماه دیگر ایران برگزارکننده رقابت‎های قهرمانی آسیاست.

البته فدراسیون والیبال طی یک ماه گذشته با دو مربی ایتالیایی به نام‎های "سیلوانو پرندی" و "خولیو ولاسکو" مذاکراتی حضوری در تهران داشته است اما هنوز هیچ یک از آنها برای قرار گرفتن در راس تیم ملی و آغاز همکاری با والیبال ایران انتخاب نشده اند. اگرچه گفته شده "خولیو ولاسکو" که آرژانتینی الاصل است در اولویت همکاری قرار دارد.

در هر صورت برای آنکه نایب قهرمان آسیا در رویدادی که میزبان است بتواند بهترین نتیجه ممکن را به دست آورد و انتظاراتی که طی سال‎های گذشته اجابت نشد را برآورده سازد باید بلافاصله بعد از پایان رقابت‎های لیگ برتر و از همان اوایل سال آینده تمرینات آماده‎سازی را آغاز کند تا بیشتر از این زمان را از دست ندهد. این در حالی است که هیچ مربی ناظر مسابقات لیگ برتر نیست تا اردونشینان تیم ملی را از داخل لیگ که به میانه راه نزدیک شده است، انتخاب کند. مگر نه آنکه ملی‎پوشان باید از داخل تیم‎های باشگاهی و مسابقات آنها گزینش شوند؟

حسین معدنی آخرین سرمربی تیم ملی والیبال بود که حاصل حضور سه ساله اش در این تیم کسب دو مدال طلا و دو مدال نقره بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در هر صورت فدراسیون والیبال از سال 1958 تاکنون که تیم ملی والیبال کشورمان با مربیگری نصرالله خان پاکستانی به طور رسمی شکل گرفت و حضور در رویدادهای مختلف را آغاز کرد تاکنون مربیان زیادی در راس این تیم گماشته شده اند که بیشتر آنها ایرانی بوده‎اند.

از مجموع بیش از 20 مربی داخلی و خارجی که تاکنون به عنوان سرمربی در کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان فعالیت داشته‌اند هشت نفر آنها خارجی بوده‎اند. فدراسیون والیبال باید هرچه زودتر نهمین مربی خارجی خود را معرفی کند حداقل برای عنوان‎هایی که طی دو سه سال گذشته در رقابت‎های مختلف کسب شد، فرصتی نسوزد و از دست نرود. فهرست مربیانی که تاکنون با تیم ملی والیبال ایران همکاری کرده‎اند، به شرح زیر است:

* نصرالله خان (پاکستان)

* مرحوم فریدون شریف زاده

* مرحوم محسن جابرزادگان

* میلو الاایم (چکسلواکی سابق)

* تادا هیکو کوردادا (ژاپن)

* حبیب فروزنده

* پارک سونگ (کره جنوبی)

* داریوش جمالی

* یدالله کارگرپیشه

* جلال شاه حسینی

* مسعود صالحیه

* محمد حیدرخان

* ماتسو موتو (ژاپن)

* مهدی صابرپور همراه با "ایوان بوگانیکف"

* امیر حیدری

* مصطفی کارخانه

* پارک کی وون (کره جنوبی)

* میلوراد کیاچ (صربستان)

* زوران گائیچ (صربستان)

* حسین معدنی

البته محمد دورانی و جواد محتشمیان هم از جمله مربیانی بوده‎اند که در مقاطعی کوتاه در راس تیم ملی والیبال قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا طی روزهای 3 تا 11 مهرماه در تهران برگزار خواهد شد. تیم نخست این مسابقات سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان (ژاپن) را کسب می‎کند. البته در صورت قهرمانی ژاپن، تیم دوم هم سهمیه جهانی به دست می‎آورد.

همچنین چهار تیم برتر رقابت‎های مردان آسیا همراه با چهار تیم دیگر از سایر قاره‎ها برای کسب سهمیه المپیک رقابت خواهند داشت تا از مجموع این هشت تیم برترین تیم آسیا المپیکی شود.

