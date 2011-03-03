انتظارات بالا از والیبال و تیم ملی بدون سرمربی/ چشم انتظار یک خارجی!

به گزارش خبرنگار مهر، والیبال ایران این روزها در آستانه تصمیم مهم و سرنوشت سازی قرار دارد که به انتخاب سرمربی برای تیم ملی مربوط میشود. تیمی که باید از ابتدای سال آینده خود را برای حضور در رویدادادهای بزرگی آماده کند که مسابقات قهرمانی مردان آسیا، رقابتهای انتخابی لیگ جهانی و المپیک لندن را شامل میشود.
شانزدهمین دوره رقابتهای قهرمانی مردان آسیا نخستین رویدادی است که تیم ملی والیبال کشورمان آن را در سال آینده پیش رو دارد. ایران میزبان این رقابتهاست. این برای دومین بار در طول تاریخ 35 ساله برگزاری رقابتهای قهرمانی مردان آسیاست که با برگزاری مسابقات در کشورمان موافقت شده است.
در دوره پیشین این مسابقات که در مانیل فیلیپین برگزار شد تیم ملی کشورمان برای نخستین بار راهی دیدار نهایی شد اما با متحمل شکست مقابل ژاپن در این دیدار به عنوان نایب قهرمانی آسیا بسنده کرد و با این عنوان سهمیه حضور در پیکارهای جهانی را به دست آورد. این عنوان و سهمیه با مربیگری حسین معدنی و دستیاران ایرانیاش به دست آمد.
یکی از دلایلی که باعث شد تا مسئولان فدراسیون والیبال به فکر ترمیم و بازنگری کادر فنی بیفتند همین نایب قهرمانی بود و انتظاری که برای کسب اولین قهرمانی آسیا وجود داشت و برآورده نشد. البته مسئولان فدراسیون والیبال که در مسابقات قهرمانی جهان (ایتالیا) هم نتوانستند ملیپوشان خود را در مرحله دوم رقابتها ببینند در بازیهای آسیایی گوانگجو نیز انتظاری بالاتر از نایب قهرمانی داشتند که برآورده نشد.
این نتایج و انتظاراتی که برای کسب نتایج بهتر از سوی تیم ملی در این رقابتها وجود داشت، باعث شد تا فدراسیون والیبال بعد از سه سال همکاری با کادر فنی کاملا ایرانی خود به بهانه پایان یافتن مدت زمان همکاری با آن وارد فاز جدیدی از فعالیتهای خود برای انتخاب سرمربی شود. انتخابی که به سرانجام نرسیده. این در حالی است که حدود 6 ماه دیگر ایران برگزارکننده رقابتهای قهرمانی آسیاست.
البته فدراسیون والیبال طی یک ماه گذشته با دو مربی ایتالیایی به نامهای "سیلوانو پرندی" و "خولیو ولاسکو" مذاکراتی حضوری در تهران داشته است اما هنوز هیچ یک از آنها برای قرار گرفتن در راس تیم ملی و آغاز همکاری با والیبال ایران انتخاب نشده اند. اگرچه گفته شده "خولیو ولاسکو" که آرژانتینی الاصل است در اولویت همکاری قرار دارد.
در هر صورت برای آنکه نایب قهرمان آسیا در رویدادی که میزبان است بتواند بهترین نتیجه ممکن را به دست آورد و انتظاراتی که طی سالهای گذشته اجابت نشد را برآورده سازد باید بلافاصله بعد از پایان رقابتهای لیگ برتر و از همان اوایل سال آینده تمرینات آمادهسازی را آغاز کند تا بیشتر از این زمان را از دست ندهد. این در حالی است که هیچ مربی ناظر مسابقات لیگ برتر نیست تا اردونشینان تیم ملی را از داخل لیگ که به میانه راه نزدیک شده است، انتخاب کند. مگر نه آنکه ملیپوشان باید از داخل تیمهای باشگاهی و مسابقات آنها گزینش شوند؟
حسین معدنی آخرین سرمربی تیم ملی والیبال بود که حاصل حضور سه ساله اش در این تیم کسب دو مدال طلا و دو مدال نقره بود.
به گزارش خبرنگار مهر، در هر صورت فدراسیون والیبال از سال 1958 تاکنون که تیم ملی والیبال کشورمان با مربیگری نصرالله خان پاکستانی به طور رسمی شکل گرفت و حضور در رویدادهای مختلف را آغاز کرد تاکنون مربیان زیادی در راس این تیم گماشته شده اند که بیشتر آنها ایرانی بودهاند.
از مجموع بیش از 20 مربی داخلی و خارجی که تاکنون به عنوان سرمربی در کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان فعالیت داشتهاند هشت نفر آنها خارجی بودهاند. فدراسیون والیبال باید هرچه زودتر نهمین مربی خارجی خود را معرفی کند حداقل برای عنوانهایی که طی دو سه سال گذشته در رقابتهای مختلف کسب شد، فرصتی نسوزد و از دست نرود. فهرست مربیانی که تاکنون با تیم ملی والیبال ایران همکاری کردهاند، به شرح زیر است:
* نصرالله خان (پاکستان)
* مرحوم فریدون شریف زاده
* مرحوم محسن جابرزادگان
* میلو الاایم (چکسلواکی سابق)
* تادا هیکو کوردادا (ژاپن)
* حبیب فروزنده
* پارک سونگ (کره جنوبی)
* داریوش جمالی
* یدالله کارگرپیشه
* جلال شاه حسینی
* مسعود صالحیه
* محمد حیدرخان
* ماتسو موتو (ژاپن)
* مهدی صابرپور همراه با "ایوان بوگانیکف"
* امیر حیدری
* مصطفی کارخانه
* پارک کی وون (کره جنوبی)
* میلوراد کیاچ (صربستان)
* زوران گائیچ (صربستان)
* حسین معدنی
* مرحوم فریدون شریف زاده
* مرحوم محسن جابرزادگان
* میلو الاایم (چکسلواکی سابق)
* تادا هیکو کوردادا (ژاپن)
* حبیب فروزنده
* پارک سونگ (کره جنوبی)
* داریوش جمالی
* یدالله کارگرپیشه
* جلال شاه حسینی
* مسعود صالحیه
* محمد حیدرخان
* ماتسو موتو (ژاپن)
* مهدی صابرپور همراه با "ایوان بوگانیکف"
* امیر حیدری
* مصطفی کارخانه
* پارک کی وون (کره جنوبی)
* میلوراد کیاچ (صربستان)
* زوران گائیچ (صربستان)
* حسین معدنی
البته محمد دورانی و جواد محتشمیان هم از جمله مربیانی بودهاند که در مقاطعی کوتاه در راس تیم ملی والیبال قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا طی روزهای 3 تا 11 مهرماه در تهران برگزار خواهد شد. تیم نخست این مسابقات سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان (ژاپن) را کسب میکند. البته در صورت قهرمانی ژاپن، تیم دوم هم سهمیه جهانی به دست میآورد.
همچنین چهار تیم برتر رقابتهای مردان آسیا همراه با چهار تیم دیگر از سایر قارهها برای کسب سهمیه المپیک رقابت خواهند داشت تا از مجموع این هشت تیم برترین تیم آسیا المپیکی شود.
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