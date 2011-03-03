سمینار "بازآموزی نانوتکنولوژی در پزشکی" در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سخنرانان صبح پنجشنبه در این همایش به بررسی نانوتکنولوژی و کاربرد آن در پزشکی، دارو و درمان و بهداشت پرداختند.
دکتر عظیم اکبرزاده متخصص نانوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران و رئیس بخش پایلوت بیوتکنولوژی به عنوان سخنرانان ویژه این همایش با اشاره به تاریخچه نانو آن را چیز بسیار کوچکی دانست که تولید کارآمد مواد در دستگاهها و سیستمها با کنترل ماده در مقیاس طولی نانومتر و بهرهبرداری از خواص و پدیدههای نوظهوری را به دنبال دارد.
وی محققان را همچون پروانه هایی قلمداد کرد که به دور شمع علم در راستای فکری خود در حرکتند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان نیز در این باره گفت: به دنیا اثبات شده ایران این توانمندی را دارد که پا به پای کشورهای پیشرفته در منطقه جلو رود از این رو سند چشم انداز و برنامههای توسعه در ایران 1404 و نیز دسیابی به رتبه اولی در منطقه به لحاظ علمی، اقتصادی، فناوری و فرهنگی نیاز به تلاش همگانی دارد.
در همایش نانوتکنولوژی در پزشکی طراحی و کمک به ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه فناوری نانو در کشور از اهداف کارگروه نانوتکنولوژی و کاربرد آن در دارو و درمان اعلام شد.
ظرفیتهای قانونی برای حمایت از صادرات حوزه فناوری نانو، آموزش و پژوهش در فناوری نانو، مقررات حمایتی از محققین نانو، استفاده از ظرفیتهای بینالمللی و پیگیری روند تصویب و تغییرات لایحه حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان از جمله محورهای مورد بحث در این همایش بود.
این سمینار به همت سازمان بسیج جامعه پزشکی استان و با همکاری معاونتهای پژوهشی، آموزشی، دانشجویی فرهنگی و بهداشتی، گروه نانوتکنولوژی کشور و نیز دانشکده فنآوریهای نوین دانشگاه علوم پزشکی گلستان به اجرا درآمد.
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