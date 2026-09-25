ماموستا رستمی: پیام ایران در سازمان ملل صدای مظلومیت قربانیان جنگ بود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع سنندج با اشاره به تحولات اخیر منطقه و حضور رئیس‌جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، اظهار کرد: طرح مظلومیت مردم ایران، شهادت کودکان و غیرنظامیان و همچنین جان‌باختن شماری از مسئولان و فرماندهان کشور در این تریبون، پیام روشنی برای افکار عمومی جهان داشت.

وی افزود: این سخنان نشان داد جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی نیز از مواضع خود دفاع می‌کند و مظلومیت ملت ایران را به گوش جهانیان می‌رساند.

خروج نمایندگان کشورها از نشست سازمان ملل

امام جمعه سنندج با اشاره به خروج نمایندگان ۷۷ کشور از مجمع عمومی سازمان ملل همزمان با آغاز سخنرانی بنیامین نتانیاهو، ادامه داد: این اقدام را می‌توان نشانه‌ای از حساسیت افکار عمومی جهان نسبت به جنگ، خونریزی و کشتار دانست.

ماموستا رستمی تأکید کرد: جامعه بشری امروز بیش از گذشته خواهان صلح، آزادی، استقلال و امنیت است و نمی‌توان نسبت به جان انسان‌های بی‌گناه و به‌ویژه کودکان بی‌تفاوت بود.

وی با بیان اینکه کرامت انسان در آموزه‌های اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد، گفت: اسلام بر مهرورزی، رحمت و حمایت از مظلوم تأکید دارد و ریختن خون انسان بی‌گناه از منظر تعالیم دینی پذیرفتنی نیست؛ بنابراین باید پرسید چگونه می‌توان این حجم از ظلم، تجاوز و کشتار غیرنظامیان را توجیه کرد.

دفاع مقدس روایت ایستادگی ملت ایران

امام جمعه سنندج در ادامه خطبه‌ها با تبریک هفته دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: ملت ایران در طول تاریخ معاصر خود آغازگر جنگ نبوده، اما هرگاه کشور با تهدید و تجاوز مواجه شده، برای دفاع از سرزمین و استقلال خود در برابر دشمن ایستادگی کرده است.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی هشت ساله اضافه کرد: ایران در آن دوران تنها با رژیم بعث عراق مواجه نبود، بلکه این رژیم از پشتیبانی ۳۳ کشور در زمینه نیروی انسانی و تجهیزات برخوردار بود؛ با این حال مردم ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و مقاومت توانستند در برابر این جبهه گسترده ایستادگی کنند.

ماموستا رستمی وحدت را یکی از عوامل مهم عبور کشور از مقاطع دشوار دانست و اظهار کرد: مسجد، دانشگاه و خانه خدا از جمله عرصه‌هایی هستند که می‌توانند زمینه‌ساز همدلی و نزدیک شدن دل‌های مردم به یکدیگر باشند.

وحدت، سرمایه ملت ایران در برابر تهدیدها

وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی افزود: تجربه دفاع مقدس نشان داد زمانی که مردم با وجود تفاوت‌ها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، ظرفیت جامعه برای مقابله با تهدیدها افزایش می‌یابد و دشمن نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند.

امام جمعه سنندج در پایان با گرامیداشت یاد شهدای دفاع از کشور، گفت: امروز باید قدردان نیروهایی باشیم که بیش از ۲۰۰ روز در میدان دفاع از کشور حضور داشته‌اند و امنیت جامعه را تأمین می‌کنند.

ماموستا رستمی خاطرنشان کرد: ملت ایران خود را مدیون خون شهدا و فداکاری کسانی می‌داند که برای دفاع از کشور از جان و آرامش خود گذشتند و نسل امروز باید از این روحیه ایثار و ایستادگی درس بگیرد.