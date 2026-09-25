تأکید مدیران مجمع عالی حکمت اسلامی بر حفظ وحدت و انسجام ملی

به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه مدیران مجمع عالی حکمت اسلامی شرکتکننده در سومین اجلاسیه مدیران آمده است:
ملت قهرمان و مبعوثشده ایران اسلامی، در حالی این ایام را پشت سر میگذرانند که قریب ۷ ماه قبل رژیم ددمنش آمریکا و رژیم کودککش و غاصب صهیونی، با حمایت جمعی از کشورهای غربی و با خیانت برخی کشورهای مرتجع عربی، تجاوزی ناجوانمردانه را بر ضد کشور عزیزمان آغاز، و با به شهادت رساندن رهبر حکیم و عظیمالشأن نظام اسلامی حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای، و به خاک و خون کشیدن دانشآموزان مدرسه میانیب و جمع زیادی از زنان و مردان، کودکان و نوجوانان، دانشمندان و فرهنگیان، ورزشکاران، و فرماندهان نظامی، برگ تازهای از شرارت، تجاوز، سبعیت و نقض آشکار قوانین بینالمللی را به نمایش گذاردند.
گرچه این تجاوز داغ سنگینی بر دل همه ایرانیان و آزادیخواهان دنیا برجای گذارد، اما ملت قهرمان و همیشه در صحنه ایران اسلامی با حضور بهموقع و هوشمندانه خود، از ۹ اسفند تا اکنون، برگ زرین و پرافتخاری را بر اوراق حماسه، غیرت و شجاعت خود افزودند، که این حضور ملت مبعوث شده، حیرت جهانیان را برانگیخت، و این حضور باصلابت ملت در خیابان، خود باعث تقویت اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی شد؛ نیروهایی که با شجاعت، غیرت و اقتدار مثالزدنی از همان لحظات اولیه تجاوز، برقآسا بر دشمن تاختند و با سیلی محکم، چنان درسی بر دشمن موخ اد ی همگان بدانند ایران مهین دلیران است، و دوران بزن و در رو، به پایان رسیده است. پیوند ناگسستنی میدان و خیابان، خود عامل قدرت تصمیمگیران عرصه دیپلماسی است که انشاءالله با تمام توان از این قدرت ایجاد شده، بهره گرفته و در تمام عرصههای بینالمللی، خونخواه شهیدانمان بهویژه امام شهیدمان بوده، و با عزت و اقتدار از منافع ملی جمهوری اسلامی غیرتمندانه دفاع کنند. آنچه میدان، خیابان و دیپلماسی را به هدف نهایی و نتیجه مطلوب میرساند، اطاعت از رهنمودها و اوامر رهبری معظم انقلاب و فرماندهی مقتدر کل قوا است.
ما مدیران و دستاندرکاران مجمع عالی حکمت اسلامی، که این مجمع را حاصل اندیشه ناب امام شهیدمان میدانیم، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بویژه قائد شهیدمان؛ که عزت و سربلندی را مرهون آیندهنگری و تدبیر آن رهبر شهید میدانیم، با تبعیت کامل از مقام معظم رهبری حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای «مد ظلهالعالی»، اعلام میداریم در مسیر تحقق آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و دفع تجاوز و شرارتهای دشمن، با حمایت و پشتیبانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تا پای جان، جانفدای ایران بوده، و ما قسم خون امام شهیدمان خواهیم بود. ما با لبیک به فرمان مقام معظم رهبری در حفظ اتحاد، انسجام و همبستگی تمام همت و تلاش خود را بکار خواهیم گرفت و در مسیر استحکام این اتحاد مقدس که سفارش امام شهیدمان و توصیه مؤکد رهبر عزیزمان میباشد، از همه مسئولین خدمتگزار، آحاد ملت و تمامی صاحبان رسانه و تریبون درخواست داریم از هر آنچه که باعث خدشه و تزلزل در یکپارچگی، انسجام و اتحاد ملت بزرگ ایران میشود، جدا اجتناب کرده و همه و همه در ذیل هدایتهای حکیمانه رهبری معظم تا نابودی دشمنان، و در جهت توسعه و اعتلای ایران اسلامی استوار و محکم قدم برداریم. ما تمام تلاش، فعالیت و برنامههای خود را در جهت تحقق منویات رهبر شهیدمان در رأس آن ترویج و گسترش حکمت اسلامی در عرصه داخلی و بینالمللی و امتدادسازی و کارآمدی فلسفه اسلامی در عرصههای مختلف معطوف داشته، و از دولتمردان خدمتگزار و قوای سهگانه انتظار داریم در مسیر ثبات اقتصادی، رفع مشکلات معیشتی و مبارزه جدی با فقر، فساد، تبعیض و ناعدالتی، و مقابله با نابهسامانیهای فرهنگی و هویتی، با جدیت، و با دقت و سرعت، و با اجرای دقیق قوانین و مقررات اقدامات لازم را صورت دهند. ما ضمن پشتیبانی و حمایت جدی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از سپاه قهرمان، ارتش مقتدر، بسیجیان سرافراز، نیروی انتظامی غیور، و جانبرکفان آتشنشانی و انتظامی، درخواست داریم با هرگونه شرارت و ناامنی، و تجاوز دشمن خارجی قاطعانه و با سرعت برخورد کرده، تا روزبهروز شاهد امنیت، پیشرفت و توسعه و تعالی ایران اسلامی باشیم.
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