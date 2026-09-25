آمادگی مستمر اورژانس خوزستان برای مدیریت حوادث ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده روز جمعه سوم مهر در آیین گرامیداشت تلاشگران عرصه فوریت‌های پزشکی خوزستان اظهار کرد: از مجموع مأموریت‌های سال گذشته، ۱۱۰ هزار مورد غیرترافیکی و ۵۰ هزار مورد ترافیکی بوده است. بخش عمده مأموریت‌ها نیز به حملات قلبی و مشکلات تنفسی اختصاص داشته است.

وی افزود: ۶۴ درصد تصادفات در نقاط شهری و ۳۶ درصد در جاده‌ها رخ داده است؛ آماری که اهمیت آمادگی نیروهای اورژانس و ارتقای توان تخصصی آنان را نشان می‌دهد.

استاندار خوزستان با اشاره به حادثه اخیر پالایشگاه آبادان تصریح کرد: سه نفر از هم‌استانی‌ها در این حادثه مصدوم شدند و هم‌اکنون در بیمارستان طالقانی بستری هستند. از نزدیک وضعیت آنان را بررسی کردیم و تلاش می‌کنیم امکانات لازم برای درمان مصدومان در داخل استان فراهم شود تا نیاز به اعزام آنان به خارج از خوزستان کاهش یابد.

موالی‌زاده با اشاره به نقش اورژانس در حوادث صنعتی و بحرانی گفت: در حوادث مختلف صنعتی، از جمله حملات به پالایشگاه‌ها و واحدهای فولادی استان، آمادگی و نقش‌آفرینی نیروهای اورژانس در کنار دیگر گروه‌های امدادی مشهود بوده است.

وی همچنین با قدردانی از عملکرد اورژانس در ایام اربعین اظهار کرد: ایجاد اتاق‌های سرد و استقرار آمبولانس‌ها در این ایام، در پیشگیری از موارد گرمازدگی منجر به فوت مؤثر بود. حضور سریع نیروهای اورژانس و بیمارستانی در حوادثی مانند انفجار گاز نیز اهمیت زیادی دارد.

استاندار خوزستان راه‌اندازی اورژانس ویژه ناشنوایان را اقدامی ارزشمند دانست و افزود: سالانه حدود دو هزار ناشنوا در استان از خدمات این مجموعه بهره‌مند می‌شوند.

موالی‌زاده با تأکید بر ضرورت آموزش مهارت‌های تخصصی بیان کرد: آموزش مدیریت بیماران دچار سکته حاد مغزی و قلبی، تفسیر نوار قلب، تریاژ و کنترل خونریزی می‌تواند کیفیت خدمات اورژانس را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. یادگیری عمیق نیز زمانی شکل می‌گیرد که نیروها با چالش‌ها و مسائل واقعی روبه‌رو شوند و تجربه مواجهه با بیماران بیشتری را به دست آورند.

وی، نیروهای اورژانس را آماده و چابک در مواجهه با طیف گسترده‌ای از حوادث، از تصادفات و نیش جانوران سمی تا درگیری‌ها، توصیف کرد و گفت: امیدواریم با ارتقای مستمر توانمندی‌های تخصصی، خدمات این مجموعه به مردم خوزستان بیش از پیش بهبود یابد.