به گزارش خبرنگار مهر، رشد وامدهی بانکهای منطقه یورو به شرکتها در ماه اوت اندکی کاهش یافت، اما همچنان در سطوح نسبتاً بالایی قرار دارد؛ در همین حال، رشد اعتبارات خانوارها بدون تغییر باقی ماند.
دادههای بانک مرکزی اروپا که روز جمعه منتشر شد، نشان میدهد رشد سالانه وامدهی به شرکتهای منطقه یورو در اوت به ۴.۲ درصد رسیده است؛ این رقم در ماه ژوئیه ۴.۴ درصد بود که بالاترین سطح از اواسط سال ۲۰۲۳ محسوب میشد.
طبق نوشته رویترز، رشد وامدهی به خانوارها نیز در اوت بدون تغییر نسبت به ماه قبل، در سطح ۳.۱ درصد باقی ماند. این میزان همچنان بالاترین نرخ رشد اعتبارات خانوارها از اوایل سال ۲۰۲۳ به شمار میرود.
در بخش پولی اقتصاد نیز حجم پول در گردش، موسوم به M۳، با افزایش همراه شد. رشد سالانه M۳ از ۳.۴ درصد در ژوئیه به ۳.۵ درصد در اوت رسید؛ رقمی که مطابق با پیشبینی اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی رویترز بود.
این دادهها در شرایطی منتشر میشود که هزینه تأمین مالی در اقتصاد اروپا همچنان یکی از عوامل مؤثر بر تصمیم شرکتها برای دریافت اعتبار و سرمایهگذاری است. کاهش جزئی رشد وامدهی به شرکتها پس از چند ماه افزایش، میتواند نشانهای از تعدیل تقاضای اعتباری در اقتصاد منطقه یورو باشد، هرچند سطح رشد ۴.۲ درصدی همچنان نشاندهنده تداوم افزایش اعتبارات بانکی است.
در مجموع، آمار اوت تصویری دوگانه از بازار اعتبارات منطقه یورو ارائه میکند، رشد وامدهی به شرکتها پس از رسیدن به بالاترین سطح چند سال اخیر اندکی عقب نشسته، در حالی که اعتباردهی به خانوارها در سطح بالای خود تثبیت شده است.
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