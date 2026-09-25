به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسینی‌نسب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر سلطانیه، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: ایران اسلامی و ملت ایران هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده‌اند و هیچ‌وقت اولین شلیک را انجام نداده‌اند، حتی در مواجهه با آمریکا و صدام؛ اما پس از حمله دشمن، از خود دفاع کرده و پاسخ و ضربت متقابل را محکم وارد کرده‌اند.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره در برابر زورگویان و مستکبران ایستاده است، افزود: ملت ایران با صراحت و شجاعت در برابر زورگویی‌ها ایستادگی کرده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده است.

تهدید کشورهای مستقل از تریبون سازمان ملل، نشانه ضعف ساختارهای بین‌المللی است

حسینی‌نسب با اشاره به تداوم تهدیدهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران اسلامی و ملت ایران همواره از سوی مستکبران تهدید شده‌اند و امروز نیز شاهد تهدیدهای رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هستیم.

وی ادامه داد: تهدید کشورهای مستقل از سوی رئیس‌جمهور آمریکا از تریبون سازمان ملل، نشان‌دهنده رفتار سلطه‌گرانه آمریکا است و بیانگر این است که سازمان ملل در بسیاری از موارد کارکرد اصلی خود را از دست داده و به ابزاری برای سوءاستفاده قدرت‌های مستکبر تبدیل شده است.

امام جمعه سلطانیه با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: رئیس‌جمهور ایران در این مجمع در جایگاه یک رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران سخن گفت و در سخنان خود به موضوعاتی همچون تروریسم، جنایات آمریکا علیه ایران، شهادت رهبران مقاومت، جان‌باختن دانش‌آموزان در میناب، قدرت مردم، انرژی هسته‌ای، تنگه هرمز، مردم مظلوم غزه و ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران پرداخت.

وی افزود: این سخنان، تصویری از عقلانیت، مقاومت، قدرت، عزت و صلابت جمهوری اسلامی ایران را در برابر افکار عمومی جهان ارائه کرد.

حسینی‌نسب با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران خود قربانی تروریسم بوده است، گفت: ما تروریسم نیستیم، بلکه قربانی تروریسم هستیم؛ در حالی که آمریکا و حامیان آن، جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت را به تروریسم متهم می‌کنند.

وی با اشاره به موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیز اظهار کرد: در حالی که فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت‌های بین‌المللی قرار دارد، رژیم صهیونیستی دارای تسلیحات هسته‌ای است و بازرسی و نظارت مشابهی درباره آن انجام نمی‌شود که این وضعیت نشان‌دهنده تبعیض در نظام بین‌الملل است.

دشمنان در برابر ملت ایران به اهداف خود نرسیده‌اند

امام جمعه سلطانیه با اشاره به جنگ تحمیلی و حمایت آمریکا از رژیم صدام گفت: دشمنان در گذشته صدام را برای حمله به ایران حمایت و تجهیز کردند و او در ابتدای جنگ تصور می‌کرد در مدت کوتاهی به تهران خواهد رسید، اما ملت ایران با مقاومت خود اجازه تحقق این اهداف را نداد.

وی افزود: امروز نیز آمریکا به‌طور مستقیم وارد میدان شده است، اما تجربه نشان داده است که ملت ایران در برابر تهدید و تجاوز دشمن عقب‌نشینی نخواهد کرد.

حسینی‌نسب با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به مسیر خود ادامه خواهد داد، تصریح کرد: دشمنان داخلی و خارجی نتوانسته‌اند ملت ایران را از مسیر خود بازدارند و جمهوری اسلامی ایران به مسیر خود ادامه خواهد داد.

امام جمعه سلطانیه در ادامه با تسلیت ارتحال آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، به ابعاد علمی، سیاسی و اخلاقی این مرجع عالیقدر اشاره کرد و گفت: آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی از شخصیت‌های مؤثر در حمایت از امام خمینی (ره) و نهضت اسلامی بود.

وی افزود: در دوران مبارزات انقلاب اسلامی، ایشان نسبت به بازداشت امام خمینی (ره) واکنش نشان داد و در مهرماه سال ۱۳۵۷، زمانی که امام در پاریس حضور داشتند، با ارسال تلگرامی به رئیس‌جمهور وقت فرانسه بر ضرورت حفظ احترام امام به‌عنوان مرجع تقلید میلیون‌ها نفر تأکید کرد.

حسینی‌نسب ادامه داد: آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با صدور اعلامیه‌هایی مردم را به حمایت از نظام اسلامی دعوت کرد و با رهبر فقید انقلاب اسلامی رابطه‌ای صمیمی داشت.

وی با اشاره به جایگاه علمی این مرجع تقلید اظهار کرد: آیت‌الله شبیری زنجانی از ارکان علمی حوزه علمیه، صاحب‌نظر و از مراجع تراز اول بود و فرزندان رهبر معظم انقلاب نیز در درس خارج ایشان شرکت می‌کردند.

امام جمعه سلطانیه افزود: رهبر معظم انقلاب نیز در پیام تسلیت ارتحال ایشان از آیت‌الله شبیری زنجانی به‌عنوان «استاد معظم» یاد کردند.

سالمندان سرمایه خانواده و جامعه هستند

حسینی‌نسب با اشاره به روز جهانی سالمندان، بر ضرورت تکریم سالمندان و حفظ جایگاه آنان در خانواده و جامعه تأکید کرد و گفت: در روایات، سالمندان در میان خانواده خود به پیامبران در میان امت تشبیه شده‌اند.

وی خطاب به مردم گفت: قدر پدران و مادران خود را بدانید و احترام آنان را حفظ کنید تا فرزندان شما نیز در آینده احترام شما را نگه دارند.

خداحافظی امام جمعه سلطانیه پس از هشت سال

امام جمعه سلطانیه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به پایان مسئولیتش در این شهرستان، اظهار کرد: از ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ که در همین جایگاه و در محضر مردم مؤمن و نمازگزاران شهرستان سلطانیه معارفه شدم، هشت سال و ۱۸ روز، معادل ۴۲۰ هفته، گذشته است.

وی با اعلام خداحافظی از مردم سلطانیه افزود: برای رفتن از سلطانیه هیچ درخواستی نداشتم و این جابه‌جایی تصمیم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور است و ما نیز مطیع این تصمیم هستیم.

حسینی‌نسب با قدردانی از مردم شهرستان سلطانیه برای محبت و همراهی در طول این سال‌ها، به‌ویژه در روزهای اخیر، گفت: از همه مردم، علما به‌ویژه حجت‌الاسلام اسلامی، خانواده‌های معظم شهدا، ریش‌سفیدان، معتمدان، جوانان و نوجوانان، اعضای دفتر امام جمعه و همه عزیزانی که در احداث مصلی همکاری کردند، قدردانی می‌کنم.

وی ادامه داد: به‌طور ویژه از نمازگزاران جمعه که در همه شرایط سنگر مسجد و نماز جمعه را حفظ کردند، تشکر و قدردانی دارم.

امام جمعه سلطانیه با اشاره به تعامل خود با مسئولان شهرستان در طول دوران مسئولیتش گفت: در این هشت سال با چهار فرماندار، سه نماینده مجلس، چهار رئیس دادگستری و سایر مسئولان شهرستان تعامل خوب و بدون حاشیه‌ای داشتیم.

وی از فرماندار، فرمانده سپاه، فرمانده انتظامی، اعضای شوراهای اسلامی و شهرداری سلطانیه و گوزلدره، شورای فرهنگ عمومی، شورای زکات، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، دارالقرآن روح‌الله، قرارگاه راهبری مساجد، موکب شهدای شهرستان سلطانیه و موکب حضرت رقیه(س) گوزلدره به دلیل همکاری و تعامل در طول این سال‌ها قدردانی کرد.

مصلای پیامبر اعظم(ص) سلطانیه بدون بدهی آماده بهره‌برداری است

حسینی‌نسب در پایان با اشاره به روند احداث مصلای پیامبر اعظم(ص) سلطانیه گفت: این مصلی اکنون تقریباً آماده استفاده برای اقامه نماز جمعه است و لازم است از همه خیران و افرادی که در احداث آن مشارکت کردند، قدردانی شود.

وی تأکید کرد: مصلای پیامبر اعظم(ص) هیچ بدهی ندارد و امیدوارم امام جمعه جدید و مصلی جدید، هر دو برای مردم مؤمن و بزرگوار شهرستان سلطانیه منشأ خیر و برکت باشند.