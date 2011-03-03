85 هزار نفر دانش آموز از جشنواره فیلم رشد دیدن کردند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رضا کرمی ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره فیلم رشد که در مجتمع امام خمینی(ره)، سنندج برگزار شد، افزود: امسال در مجموع 133 فیلم از میان 280 فیلم راه یافته به بخش مسابقه چهلمین جشنواره فیلم رشد در 47 سالن در شهرستان های مختلف استان اکران شد که نسبت به سال گذشته تعداد سالن ها قریب دو برابر شده بود.

وی با اشاره به اینکه شهرستان سقز با اکران این فیلم ها در 9 سالن رکوردار چهلمین جشنواره بین المللی فیلم رشد در استان بود، اظهار داشت: فیلم های جشنواره رشد در 13 شهرستان و شهر استان کردستان اکران شد که مورد استقبال مخاطبان به ویژه دانش آموزان قرار گرفت.

وی به اجرای برنامه های جنبی این جشنواره اشاره کرد و افزود: حضور فیلم سازان و هنرمندان در سالن های اکران فیلم، برگزاری نشست های تخصصی، جذب مشارکت سازمان ها و انعکاس و پوشش خبری در 40 رسانه و خبرگزاری از جمله فعالیت های جنبی این جشنواره بوده است.

وی برگزاری جشنواره فیلم رشد و اکران فیلم های این جشنواره را برای دانش آموزان از فعالیت های موثر برای هدایت این قشر عنوان کرد و یادآور شد: لازم است که از این ظرفیت برای هدایت دانش آموزان در استان کردستان بهره برداری بیشتری به عمل آید.

وی اصلاح الگوی مصرف، تحول در حوزه دانش، تربیت و مهارت، گسترش دانش علوم و فنون و همچنین فناوری های نوین اثرگذار در فیلم را از اهداف برگزاری جشنواره فیلم رشد در کشور عنوان کرد و بیان داشت: گسترش فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، ایجاد و ترویج فرهنگ و معارف قرآنی در جامعه از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی خاطر نشان کرد: فیلم های منتخب در قالب انیمیشن، فیلم کوتاه، فیلم بلند و مستند با موضوعات علمی، آموزشی، تربیتی، هنری، فرهنگی و ورزشی در رده های سنی مختلف انتخاب و در جشنواره استانی فیلم رشد در کردستان اکران شد..

کرمی یادآور شد: در مجموع امسال 1359 فیلم از 53 کشور جهان در بخش های آزاد، فرهنگیان و دانش آموزی به دبیرخانه کشوری جشنواره ارسال شد که پس از بازبینی فیلم ها 280 اثر از 30 کشور برای نمایش و اکران برای استان ها انتخاب شد.