آزاد سازی فلک الافلاک در سال 90 / 30 میلیارد ریال اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمود احمدی نژاد شامگاه چهارشنبه در گفتگوی زنده تلویزیونی در سخنانی با اشاره به برنامه های دولت برای توسعه گردشگری در لرستان، اظهار داشت: همه جای این استان در زمینه گردشگری نمونه است.

وی با اشاره به وجود پلهای تاریخی، غارها، آبشارها و تالابها در لرستان، عنوان کرد: هم میراث فرهنگی و هم میراث طبیعی لرستان غنی است و دولت طراحی هایش را برای ایجاد زیرساخت ها در این استان انجام داده است.

احمدی نژاد با اشاره به مصوبات هیئت دولت در این زمینه، عنوان کرد: در این جلسه بیش از 60 میلیارد تومان بصورت تسهیلات ارزان برای ایجاد زیرساختهای گردشگری در استان لرستان اختصاص یافت.

وی تصریح کرد: ما اعلام می کنیم هر کس بخواهد رستوران، هتل و تجهیزات گردشگری در استان لرستان بسازد دولت تسهیلات ارزان در حد قرض الحسنه در اختیار آنها به صورت نامحدود قرار خواهد داد و خود من هم مسئول این کار هستم.

رئیس جمهوری همچنین در مورد روند اجرای قانون آزادسازی قلعه فلک الافلاک، یادآور شد: آزادسازی حریم این اثر باستانی از جمله مصوبات هیئت دولت است ولی همواره با توجه به وجود معارضین کار آزادسازی زمانبر است.

احمدی نژاد ادامه داد: تاکنون در این زمینه دولت با اختصاص بودجه بخش مهمی از حریم این اثر باستانی را آزاد کرده است.

وی یادآور شد: با توجه به بودجه ای که برای آزادسازی قلعه فلک الافلاک در نظر گرفته شده است امید می رود کار آزاد سازی این قلعه در سال 90 به اتمام برسد.

رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه باید ماندگاری گردشگر را در استان بالا برد، یادآور شد: با توجه به ظرفیت های موجود در این استان به لحاظ گردشگری باید کارهای یادی در این حوزه انجام شود که دولت در این زمینه پشتیبانی خواهد کرد.

این سخنان رئیس جمهوری در حالی مطرح می شود که به گفته معاون اول رئیس جمهوری اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال برای آزاد سازی حریم قلعه تاریخی فلک الافلاک و دیگر آثار تاریخی استان در جلسه هیئت دولت به تصویب رسیده است.

قانون آزادسازی حریم قلعه فلک الافلاک در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی مورخ نوزدهم آذرماه سال 1382 تصویب و در 26 آذرماه به تایید شورای نگهبان رسید.

آزادسازی قلعه فلک الافلاک از آن جهت حائز اهمیت است که علاوه بر ضرورت ایجاد یک مجتمع فرهنگی توریستی در کنار این اثر باستانی، ثبت جهانی این اثر که در دستور کار سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته است نیز نیازمند آزادسازی حریم این بنای تاریخی است.

قلعه فلک الافلاک بر بلندای تپه ای باستانی و طبیعی در مرکز شهر خرم آباد واقع شده است و دارای هشت برج و دو حیاط مستطیل شکل بوده است.

ارتفاع بلندترین دیوار این قلعه سترگ و باشکوه تا سطح تپه پنج متر و 22 سانتیمتر و مساحت کلی آن پنج هزار و 300 متر مربع و پلان بنای این قلعه تاریخی به صورت هشت ضلعی نامنظم است.

زیبایی و معماری شگفت انگیز قلعه فلک الافلاک موجب شده که این قلعه تاریخی و باستانی لرستان از سوی بسیاری از کارشناسان به عنوان یکی از شاهکارهای مهندسی و معماری دنیا لقب گیرد.

این قلعه به لحاظ موقعیت استراتژیکی خود در قرن چهارم هجری قمری به عنوان مقر حکومت آل حسنویه و گنجور در زمان آل بویه در آمد و از قرن ششم هجری پس از ساخته شدن شهر جدید خرم آباد این قلعه نیز بنام خرم آباد معروف شد و احتمالا نام فلک الافلاک در دوره قاجار به آن اطلاق شده است.

این بنای کم نظیر مربوط به دوره ساسانی است و به شماره 883 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

این قلعه در برخی منابع به نامهای "شاپور خواست"، سابر خواست" و "فلک الافلاک" نامگذاری شده است. در مجاور این قلعه باستانی چشمه پرآب نیز وجود دارد که زیبایی خیره کننده ای را به این بنای باستانی بخشیده است.