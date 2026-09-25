ترافیک در محورهای قزوین؛ ایستایی ۵ کیلومتری در آزادراه قزوین ـ زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقیخانی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان قزوین اظهار کرد: در حال حاضر آزادراه قزوین ـ رشت دارای ترافیک پرحجم است و در محدوده تونل شیرینسو به طول حدود ۲ کیلومتر، ایستایی ترافیکی وجود دارد.
وی افزود: در آزادراه قزوین ـ زنجان نیز در محدوده کنارگذر، ترافیک نیمهسنگین گزارش شده و در محدوده عوارضی شماره ۳، ایستایی و توقف ترافیک به طول حدود پنج کیلومتر وجود دارد.
ترافیک نیمهسنگین در آزادراه قزوین ـ کرج
رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: در آزادراه قزوین ـ کرج نیز بهویژه در محدوده عوارضی شماره ۲ تا نیروگاه، ترافیک نیمهسنگین و در برخی مقاطع ترافیک سنگین است.
تقیخانی با اشاره به استعلام صورتگرفته از استان گیلان و حجم بالای خودروهای در حال حرکت به سمت قزوین تصریح کرد: با توجه به موج بازگشت مسافران، پیشبینی میشود بار ترافیکی محورهای مواصلاتی استان تا ساعات پایانی شب ادامه داشته باشد.
وی از رانندگان خواست با صبر و حوصله رانندگی کرده و از هرگونه رفتار پرخطر که موجب تشدید گرههای ترافیکی میشود، خودداری کنند.
ورود به شانه خاکی ترافیک را تشدید میکند
رئیس پلیس راه استان قزوین ورود برخی رانندگان به شانه خاکی هنگام بروز گرههای ترافیکی را یکی از رفتارهای خطرناک و آزاردهنده عنوان کرد و گفت: برخی رانندگان برای اینکه چند دقیقه زودتر به مقصد برسند وارد شانه خاکی میشوند.
وی افزود: این اقدام علاوه بر ایجاد گرد و غبار و آلودگی برای سایر رانندگان و سرنشینان، نظم ترافیکی را برهم زده و میتواند زمینهساز وقوع تصادف و حتی ایجاد گرههای ترافیکی شدیدتر شود.
مسیر داخل شهر برای تردد به محمدیه و مهرگان
تقیخانی از شهروندانی که از قزوین قصد عزیمت به محمدیه، مهرگان و شهرکهای اقماری شرق استان را دارند خواست برای جلوگیری از تشدید بار ترافیکی آزادراه، از مسیر داخل شهر و جاده قدیم استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: انتخاب مسیر جایگزین میتواند به توزیع مناسبتر حجم تردد و مدیریت بهتر بار ترافیکی در آزادراه کمک کرده و از تشدید گرههای ترافیکی جلوگیری کند.
رئیس پلیس راه استان قزوین بر رعایت نکات ایمنی در بازگشت مسافران تأکید کرد و گفت: استراحت کافی در طول مسیر، استفاده همگانی از کمربند ایمنی، رعایت فاصله طولی مناسب و پرهیز از عجله و شتاب از مهمترین الزامات رانندگی در شرایط پرترافیک است.
تقیخانی با تأکید بر اینکه خستگی و عجله دو عامل مهم در کاهش تمرکز راننده هستند، افزود: رانندگان نباید برای جبران زمان ازدسترفته، سرعت خود را افزایش دهند یا دست به سبقت و تغییر مسیرهای پرخطر بزنند؛ چند دقیقه تأخیر بسیار بهتر از حادثهای است که ممکن است جبرانناپذیر باشد.
وی در پایان گفت: پلیس راه استان قزوین با تمام ظرفیت در آمادهباش کامل قرار دارد و همکاران ما در محورهای مواصلاتی استان برای تسهیل تردد و تأمین امنیت و سلامت مسافران حضور دارند.
رئیس پلیس راه استان قزوین ابراز امیدواری کرد با همکاری و همراهی رانندگان، آخرین سفرهای تابستان ۱۴۰۵ نیز با آرامش، ایمنی و سلامت به پایان برسد و هموطنان با خاطرهای خوش به مقصد بازگردند.
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