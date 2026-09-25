به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید روحالله حسینی جمعه شب در جمع مردم اسفرورین، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: امیدواریم در مسیر انقلاب اسلامی ثابتقدم باشیم و صرفاً عبور از امور روزمره هدف ما نباشد، بلکه در جامعه اثرگذار باشیم.
هیئت اثرگذار باید در کنار مردم باشد
وی با اشاره به برگزاری این مراسم در هفته دفاع مقدس و همزمانی آن با تکریم و معارفه مسئول هیئت، اظهار کرد: هیئت اثر بسیار زیادی دارد و صرف اینکه بگوییم هیئتی عزاداری برگزار میکند، بیانگر اثر واقعی هیئت نیست.
امام جمعه اسفرورین افزود: هیئت اثرگذار هیئتی است که انسانساز باشد؛ اگر فقط بنشینیم و بشنویم و تحول درونی در خودمان ایجاد شود، این اثر فقط برای خودمان است، اما هیئت باید بتواند در جامعه نیز اثرگذار باشد.
حسینی ادامه داد: بسیاری از هیئتها فقط به گفتن و شنیدن محدود نبودهاند و در عرصههای مختلف، از جمله فعالیتهای جهادی و کمک به مردم، پای کار آمدهاند. امروز نیز ضرورت دارد هیئت در کنار مردم و همپای آنان حضور داشته باشد.
دشمن واقعیتها را وارونه جلوه میدهد
وی با اشاره به ضرورت جهاد تبیین گفت: امروز دشمن واقعیتها را وارونه جلوه میدهد و ما شاهد پیروزیهایی هستیم که یکی پس از دیگری نصیب جبهه مقاومت میشود.
امام جمعه اسفرورین با اشاره به مقاومت مردم یمن و تجربه دفاع مقدس اظهار کرد: یمن با وجود سالها محاصره و تحریم و با امکانات محدود به میدان آمد و مقاومت کرد؛ همانگونه که ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس با وجود کمبود امکانات و نبود حمایت بسیاری از کشورها ایستادگی کرد.
حسینی افزود: در دوران دفاع مقدس حتی سیمخاردار و سلاح مورد نیاز کشور وارداتی بود، اما رزمندگان با ایمان و عزم راسخ در برابر دشمن ایستادند و پس از هشت سال، جمهوری اسلامی ایران پیروز میدان شد.
ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه نیز ایستادگی کرد
وی با اشاره به جنگهای اخیر گفت: در جنگ ۱۲ روزه نیز دشمن تصور میکرد با هدف قرار دادن فرماندهان و رهبران مقاومت، کشور دچار انزوا و فروپاشی میشود، اما این اتفاق نیفتاد و مردم ایران با وجود داغدار شدن، همچنان ایستادگی کردند.
امام جمعه اسفرورین ادامه داد: باید پرسید چه عاملی موجب شد ملت ایران با دست خالی در برابر قدرتهای بزرگ ایستادگی کند و امروز نیز جبهه مقاومت از قدرت و دست برتر برخوردار باشد.
حسینی با اشاره به تحولات منطقه افزود: اتفاقات مهمی در جبهه مقاومت در حال رقم خوردن است و امیدواریم این تحولات به اتفاق بزرگ ظهور حضرت ولیعصر(عج) متصل شود و ما نیز از زمینهسازان ظهور باشیم.
یاری دین خدا، زمینهساز نصرت الهی است
وی با اشاره به سنتهای الهی اظهار کرد: یکی از سنتهای الهی این است که اگر انسانها برای یاری دین خدا به میدان بیایند، خداوند نیز آنان را یاری خواهد کرد و به آنها ثبات قدم خواهد داد.
امام جمعه اسفرورین افزود: رزمندگان دفاع مقدس با اخلاص به میدان آمدند و سختیهای هشت سال جنگ را تحمل کردند و امروز نیز نمونههای این ایستادگی را در میان ملت ایران مشاهده میکنیم.
حسینی با اشاره به سخنرانی رئیسجمهور در سازمان ملل گفت: یکی از جلوههای این ثبات قدم را در سخنرانی رئیسجمهور دیدیم که با حضور و پشتوانه ملت ایران، محکم و با ثبات سخن گفت و حرف ملت ایران را بیان کرد.
نباید از جنگ اقتصادی و مشکلات اقتصادی هراس داشت
وی با اشاره به دیگر سنتهای الهی گفت: وعدههای الهی قطعی است و نباید از شرایط سخت هراس داشت.
امام جمعه اسفرورین افزود: همانگونه که ملت ایران در هشت سال جنگ تحمیلی با وجود مشکلات فراوان ایستادگی کرد و دشمن نتوانست به اهداف خود برسد، امروز نیز باید در برابر فشارهای اقتصادی و مشکلات مقاومت کرد.
حسینی خاطرنشان کرد: ملت ایران در روزهای سخت گذشته نیز با یکدیگر همراه بودند و به هم رحم میکردند و باور داشتند که اگر در مسیر یاری دین خدا استقامت کنند، خداوند نیز برکات خود را نازل خواهد کرد.
هیئتیها باید در مسیر تبیین و دفاع از ولایت پیشگام باشند
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت اعضای هیئتهای مذهبی گفت: امروز وظیفه ما این است که در عرصه تبیین دستاوردها و دفاع از ولایت قدم برداریم.
امام جمعه اسفرورین با اشاره به شخصیت «سعید بن عبدالله حنفی» از یاران امام حسین(ع) اظهار کرد: سعید بن عبدالله در روز عاشورا هنگام اقامه نماز امام حسین(ع)، خود را سپر بلای امام قرار داد و با وجود اصابت تیرها، تا پایان نماز از امام دفاع کرد.
حسینی افزود: هیئتیهای امروز نیز باید چنین روحیهای داشته باشند و در مسیر تبیین و دفاع از ولایت، همچون عمار حرکت کنند و برای دفاع از ولایت آماده باشند.
وی با اشاره به ایثارگری رزمندگان و ایثارگران گفت: ایثارگران نیز در سالهای گذشته و بهویژه در روزهای اخیر ثابت کردند که در میدان حضور دارند و آماده دفاع از ولایت هستند.
امام جمعه اسفرورین در پایان ابراز امیدواری کرد انقلاب اسلامی به انقلاب جهانی حضرت ولیعصر(عج) متصل شود و مردم با ادامه مسیر شهدا و امام شهید، شرمنده خون شهیدان نباشند.
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