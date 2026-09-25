منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیش از بازگشایی مدارس، پایش ایمنی فضاهای آموزشی استان با محوریت ادارات آموزش و پرورش و نوسازی مدارس و همکاری عوامل فنی و امدادی شرکتهای گاز، برق، آب و فاضلاب و سازمان آتشنشانی انجام شد.
وی افزود: در این طرح، وضعیت شبکههای گاز، برق و آب، تجهیزات گرمایشی و ایمنی حریق مدارس بررسی و پس از شناسایی نواقص، اقدامات لازم برای رفع مشکلات و ایمنسازی فضاهای آموزشی اجرا شد.
اجرای طرحهای ایمنی ترافیکی در معابر اطراف مدارس
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به تشکیل ستاد مهر در تمامی شهرهای استان گفت: شهرداریها با همکاری دستگاههای مسئول، مجموعهای از اقدامات ایمنی و ترافیکی را برای تأمین امنیت تردد دانشآموزان و آمادهسازی معابر پیرامون مدارس اجرا کردهاند.
شیشهفروش ادامه داد: ایمنسازی معابر و تجهیزات ترافیکی، بهسازی فضاهای آموزشی، تکمیل شبکه برق اضطراری در چهارراهها، اصلاح روشنایی معابر، رفع نقاط پرخطر شهری از طریق اصلاح هندسی و خطکشی معابر و نصب سرعتگیر از جمله اقدامات انجامشده است.
وی هرس و حذف شاخههای پرخطر درختان فرسوده، ارائه آموزشهای کاربردی ایمنی به عوامل اجرایی مدارس و دانشآموزان و نظارت بر وضعیت ایمنی سرویسهای مدارس را از دیگر اقدامات برشمرد و افزود: در همین راستا، بیش از پنج هزار راننده سرویس مدارس آموزشهای لازم را فراگرفتهاند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین از توقف موقت برخی فعالیتهای عمرانی در شهر اصفهان خبر داد و گفت: بهمنظور پیشگیری از ایجاد ترافیک همزمان با بازگشایی مدارس، عملیات حفاری، خاکبرداری و بتنریزی از ۲۸ شهریور به مدت دو هفته در شهر اصفهان متوقف شده است.
بازگشت ۱۴۵ مدرسه آسیبدیده به چرخه آموزش
شیشهفروش با اشاره به آمار دانشآموزان و فضاهای آموزشی استان اظهار کرد: در سال تحصیلی جدید، بیش از ۹۳۰ هزار دانشآموز در شش هزار و ۵۲ مدرسه و ۳۸ هزار و ۵۴۴ کلاس درس استان اصفهان حضور مییابند.
وی افزود: همچنین ۱۴۵ واحد آموزشی که در جریان جنگ رمضان آسیب دیده بودند، بهسازی شده و با آغاز سال تحصیلی جدید به چرخه آموزش بازگشتهاند. عملیات بازسازی چهار مدرسه دیگر که در جریان این جنگ بهطور کامل تخریب شده بودند نیز در حال انجام است.
مدیران مدارس موظف به تشکیل شورای ایمنی شدند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت استمرار پایش ایمنی مدارس گفت: تمامی دستگاههای خدماترسان و امدادی موظف شدهاند ضمن تأمین پایدار انرژی و خدمات مورد نیاز مدارس، وضعیت ایمنی فضاهای آموزشی را بهصورت مستمر بررسی کرده و برای رفع نواقص شناساییشده با آموزش و پرورش همکاری کنند.
شیشهفروش تصریح کرد: مدیران مدارس نیز موظفند با تشکیل شورای ایمنی مدرسه، وضعیت ایمنی ساختمانها و تجهیزات را بررسی و نواقص احتمالی را شناسایی کنند و رفع این نواقص را از طریق ادارات آموزش و پرورش و نوسازی مدارس پیگیری کنند.
وی اجرای طرحهای صرفهجویی و ایمنی مصرف گاز و برق، استقرار سامانههای اعلام و اطفای حریق و تشکیل تیمهای امدادی در مدارس را از دیگر وظایف مدیران مدارس برشمرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: آموزش اعضای تیمهای امدادی مدارس باید از طریق سازمان دانشآموزی و با هماهنگی جمعیت هلال احمر و سازمان آتشنشانی انجام شود تا آمادگی لازم برای مواجهه با حوادث احتمالی و حفاظت از دانشآموزان و کارکنان مدارس فراهم شود.
نظر شما