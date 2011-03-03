قرآن موجب هویت بخشی به مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید محمد موسوی ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه مرحله استانی پانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در شهرستان خدابنده اظهار داشت: راه های گوناگون در زندگی ما نباید مسلمانان را از توجه به قرآن دور کرده و موجب غفلت و فراموشی در محتوای قرآن کند.

وی با اشاره به اینکه رویکرد دانشگاه پیام نور قرآنی است، بیان کرد: این دانشگاه با برگزاری مسابقات و برنامه های قرآنی موجب ترویج و نشر آموزه های قرآن در بین دانشگاهیان می شود.

رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان عمل به قرآن را برای مسلمانان ضروری دانست و ادامه داد: عمل به قرآن جز در سایه ولایت فقیه امکان ندارد و ما ایرانیان باید قدردان نظام جمهوری اسلامی باشیم که فرصت عمل به قرآن را به ما ایرانیان داده است.

وی عمل بدون علم قرآنی را گمراهی خواند و خاطرنشان کرد: حرکت به سوی قرآن از طرف خداوند یک دعوت و از سوی مسلمانان یک نیاز است و ما نیاز داریم

دبیر فعالیت های قرآنی دانشگاه پیام نور کشور حرکت به سوی قرآن را در چهار محور ارزیابی کرد و یادآور شد: قرائت الفاظ قرآن و آشنایی با ادای صحیح واژه های آن محور اصلی این حرکت است.

وی از دیگر محورهای حرکت به سوی قرآن را ترتیل، تدبر و تمسک به قرآن عنوان کرد و یادآور شد: تدبر در آیات قرآن با ژرف اندیشی و عمیق بینی آن امکان دارد.

موسوی به فعالیت های موفق قرآنی دانشگاه پیام نور استان زنجان اظهار داشت: استان زنجان متولی سه برنامه بزرگ فرهنگی قرآنی در سال جاری بوده است که پس از درخشش در نمایشگاه بین المللی قرآن، سعی در برگزاری هرچه بهتر پانزهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و جشنواره پژوهش های قرآنی دارد.