به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس پیش بینی هواشناسی قم آسمان این استان امروز صاف تا کمی ابری و در طول روز، شرایط جوی عمدتاً پایدار خواهد بود.
بر اساس این گزارش، دمای هوا در گرمترین ساعات امروز به ۳۸ درجه سانتیگراد میرسد و گرمای هوا همچنان در قم ادامه خواهد داشت.
وضعیت آسمان قم در ساعات روز صاف تا کمی ابری خواهد بود و پدیده قابل توجهی برای این بازه زمانی پیشبینی نشده است.
با نزدیک شدن به ساعات شب، افزایش ابر در آسمان استان رخ میدهد و وزش باد نیز از دیگر پدیدههای جوی مورد انتظار خواهد بود.
افزایش ابر و بارش پراکنده در راه است
ادارهکل هواشناسی قم همچنین اعلام کرد که احتمال بارش پراکنده در ساعات شب وجود دارد و این بارشها به صورت محدود و پراکنده پیشبینی شدهاند.
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