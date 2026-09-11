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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

تداوم گرمای هوا در قم؛ آسمان امشب ابری و بارش‌ها پراکنده است

تداوم گرمای هوا در قم؛ آسمان امشب ابری و بارش‌ها پراکنده است

قم- بر اساس پیش بینی ها هوای گرم در قم تداوم دارد و دمای هوا امروز در گرم‌ترین ساعات به ۳۸ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و با افزایش ابر، وزش باد و احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس پیش بینی هواشناسی قم آسمان این استان امروز صاف تا کمی ابری و در طول روز، شرایط جوی عمدتاً پایدار خواهد بود.

بر اساس این گزارش، دمای هوا در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۸ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و گرمای هوا همچنان در قم ادامه خواهد داشت.

وضعیت آسمان قم در ساعات روز صاف تا کمی ابری خواهد بود و پدیده قابل توجهی برای این بازه زمانی پیش‌بینی نشده است.

با نزدیک شدن به ساعات شب، افزایش ابر در آسمان استان رخ می‌دهد و وزش باد نیز از دیگر پدیده‌های جوی مورد انتظار خواهد بود.

افزایش ابر و بارش پراکنده در راه است

اداره‌کل هواشناسی قم همچنین اعلام کرد که احتمال بارش پراکنده در ساعات شب وجود دارد و این بارش‌ها به صورت محدود و پراکنده پیش‌بینی شده‌اند.

کد مطلب 6943715

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