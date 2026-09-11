بازار خودرو دوباره صعودی شد؛ جهش ۱۶۰ میلیونی تارا

به گزارش خبرنگار مهر، بازار خودرو در روزهای پایانی هفته جاری برخلاف روزهای قبل بار دیگر در مسیر افزایشی قرار گرفت و بخش قابل‌توجهی از خودروهای داخلی با رشد قیمت مواجه شدند. بررسی قیمت‌های امروز نشان می‌دهد فشار ناشی از نوسانات ارزی و افزایش انتظارات تورمی بار دیگر در بازار خودرو نمایان شده است؛ به‌طوری که تارا اتوماتیک V۴ با رشد ۱۶۰ میلیون تومانی بیشترین افزایش قیمت را در میان محصولات ایران‌خودرو ثبت کرده و به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است. پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز ۱۵ میلیون تومان گران شده و ۲ میلیارد و ۸۴۹ میلیون تومان قیمت خورده است.

در همین حال، همه خودروها در مسیر افزایشی حرکت نکردند و برخی مدل‌ها کاهش محدود قیمت را تجربه کردند. برای نمونه، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ۱۰ میلیون تومان ارزان شده و به ۳ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان رسیده است. دنا پلاس MT۶ نیز ۱۷ میلیون تومان و نسخه رینگ فولادی آن ۳ میلیون تومان کاهش قیمت داشته‌اند. بنابراین، اگرچه جهت کلی بازار در معاملات امروز افزایشی بوده، اما همچنان رفتار قیمت‌ها در مدل‌های مختلف یکدست نیست.

قیمت خودروهای داخلی؛ تارا در صدر افزایش‌ها

در گروه ایران‌خودرو، تارا اتوماتیک V۴ با قیمت ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در صدر افزایش قیمت قرار گرفت و نسبت به روز گذشته ۱۶۰ میلیون تومان گران شد. تارا اتوماتیک توربو نیز بدون تغییر نسبت به روز قبل، حدود ۳ میلیارد و ۵۵۳ میلیون تومان قیمت دارد. تارا دستی V۱ نیز با افزایش ۲۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان رسیده است.

دنا پلاس اتوماتیک نیز امروز ۲۱ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان رسید. در مقابل، دنا پلاس MT۶ با کاهش ۱۷ میلیون تومانی در محدوده ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان قرار گرفت. این اختلاف رفتار میان تیپ‌های مختلف دنا نشان می‌دهد بازار همچنان با نوسان‌های موردی و نه یک روند کاملاً یکپارچه مواجه است.

در خانواده پژو ۲۰۷ نیز نسخه اتوماتیک با رشد ۱۵ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۸۴۹ میلیون تومان رسید. ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک ۲ میلیارد و ۱۵۷ میلیون تومان، نسخه برقی ۲ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان و نسخه پانوراما ۲ میلیارد و ۳۹۵ میلیون تومان قیمت دارند. در همین حال، ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با افت ۱۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان رسید.

ری‌را نیز همچنان در محدوده بالای ۴ میلیارد تومان قرار دارد و در فهرست‌های اخیر بازار حدود ۴ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است؛ بنابراین فاصله قیمت این محصول با خودروهای داخلی هم‌رده همچنان قابل‌توجه است.

سایپا هم در مدار افزایش قرار گرفت

در بازار سایپا نیز روند کلی امروز افزایشی بود. شاهین G با رشد ۳۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان رسید و شاهین اتوماتیک G نیز با همین میزان افزایش، ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان قیمت خورد. شاهین اتوماتیک پلاس بدون تغییر در محدوده ۳ میلیارد و ۱۲۳ میلیون تومان قرار دارد.

در بخش خودروهای اقتصادی‌تر، کوییک S با افزایش ۱۳ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۳۹۵ میلیون تومان رسید و کوییک RS نیز با رشد ۱۴ میلیون تومانی در محدوده یک میلیارد و ۴۰۴ میلیون تومان قرار گرفت. ساینا S نیز سه میلیون تومان افزایش داشت و یک میلیارد و ۴۰۶ میلیون تومان قیمت خورد. اطلس G نیز با رشد ۲۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان رسید.

در نتیجه، برخلاف تصور ایجادشده در روزهای قبل، بازار خودروهای اقتصادی نیز از موج افزایش قیمت در امان نمانده است.

مونتاژی‌ها؛ رشد قیمت همچنان ادامه دارد

در بازار مونتاژی نیز نشانه‌های افزایش قیمت دیده می‌شود. داده‌های به‌روز بازار نشان می‌دهد تیگو ۸ پرو مکس مدل ۱۴۰۵ حدود ۹ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان قیمت دارد و نسبت به روز قبل حدود ۳.۳ درصد رشد ثبت کرده است. آریزو ۶ GT مدل ۱۴۰۵ نیز حدود ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت خورده و رشد روزانه حدود ۲.۳ درصدی داشته است.

لوکانو L۸ مدل ۱۴۰۵ نیز حدود ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت دارد و در داده‌های به‌روز بازار حدود ۲.۹ درصد رشد روزانه برای آن ثبت شده است. نسخه مدل ۱۴۰۴ این خودرو نیز حدود ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

این ارقام نشان می‌دهد برخلاف متن قبلی که لوکانو L۸ را در مسیر اصلاح شدید و در محدوده ۱۰ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان نشان می‌داد، قیمت این خودرو در داده‌های جدید بازار به حدود ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. بنابراین باید بخش مربوط به «افت شدید مونتاژی‌ها» در گزارش قبلی حذف و با روند جدید جایگزین شود.

تیگو ۸ پرو مکس نیز نسبت به قیمت ۹ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومانی گزارش قبلی، اکنون در محدوده ۹ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان قرار دارد؛ یعنی نه‌تنها کاهش مورد انتظار اتفاق نیفتاده، بلکه قیمت این خودرو اندکی افزایش یافته است.

چرا خودرو دوباره گران شد؟

یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر معاملات امروز، تداوم فشار ارزی و رشد انتظارات تورمی است. گزارش امروز بازار خودرو همزمان با عبور دلار از محدوده‌های رکوردی قبلی در بازار آزاد و رشد قیمت طلا منتشر شده و فعالان بازار، نوسانات ارز را یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت خودرو می‌دانند. همچنین اخبار مربوط به افزایش نرخ سوم بنزین و اثر احتمالی آن بر هزینه استفاده از خودرو، به‌ویژه خودروهای دوگانه‌سوز، به انتظارات بازار اضافه شده است.

البته افزایش قیمت خودرو لزوماً به معنای رونق معاملات نیست. بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو تأکید کرده که بازار خودرو به دلیل رسیدن قیمت‌ها به سطوح بالا و کاهش قدرت خرید، در وضعیت رکودی قرار دارد و افزایش نرخ ارز با تأخیر خود را در قیمت خودرو نشان خواهد داد. او همچنین هشدار داده که در صورت تثبیت دلار بالای ۲۰۰ هزار تومان و ادامه محدودیت عرضه، احتمال افزایش بیشتر قیمت خودرو در پاییز وجود دارد.

بنابراین وضعیت امروز را باید در چارچوب رکود تورمی بازار خودرو تحلیل کرد؛ یعنی بازار خودرو درگیر رکود تورمی است یعنی در این بازار قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند، اما این افزایش لزوماً به افزایش متناسب معاملات منجر نمی‌شود قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند، اما این افزایش لزوماً به افزایش متناسب معاملات منجر نمی‌شود. قدرت خرید مصرف‌کنندگان همچنان پایین است و همین مسئله مانع شکل‌گیری رونق واقعی می‌شود.

قیمت کارخانه هم در حال تغییر است

در کنار بازار آزاد، طی روزهای اخیر قیمت‌های کارخانه‌ای نیز با تغییراتی همراه شده‌اند. ایران‌خودرو در شهریور قیمت تارا دستی و سورن XU۷P را افزایش داده است؛ قیمت تارا دستی از حدود یک میلیارد و ۸۸۸ میلیون تومان به بیش از ۲ میلیارد و ۶۳ میلیون تومان و قیمت سورن XU۷P از حدود یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان به بیش از یک میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومان رسیده است.

در سایپا نیز قیمت برخی محصولات به دلیل افزایش هزینه گواهی اسقاط و هزینه‌های شماره‌گذاری اصلاح شده است. بر این اساس قیمت برخی محصولات از جمله کوییک S و سهند S افزایش یافته و قیمت چانگان CS۵۵ پلاس و سیتروئن C۳-XR نیز اصلاح شده است.

باید توجه کرد که افزایش قیمت کارخانه‌ای می‌تواند کف قیمتی بازار آزاد را نیز بالا ببرد و در شرایط تورمی، مقاومت قیمت‌ها در برابر کاهش را بیشتر کند.

واردات همچنان متغیر مهم بازار

در بخش واردات نیز اتفاقات جدیدی در بازار خودرو در جریان است. طی روزهای اخیر عرضه مدل‌های جدید وارداتی و مونتاژی افزایش یافته و همزمان طرح‌های فروش خودروهای خارجی نیز ادامه دارد.

نکته مهم آن است که واردات همچنان می‌تواند در سمت عرضه اثرگذار باشد، اما افزایش هزینه‌های جانبی و تغییر مقررات نیز می‌تواند بخشی از اثر کاهشی واردات بر قیمت‌ها را خنثی کند.

اصلاح قیمت فعلاً متوقف شد

به گزارش مهر، تصویر بازار خودرو در پایان هفته جاری نسبت به چند روز قبل تغییر کرده است. اگر در روزهای گذشته نشانه‌هایی از اصلاح قیمت دیده می‌شد، معاملات در پایان هفته نشان می‌دهد که موج افزایشی بار دیگر تقویت شده است. افزایش ۱۶۰ میلیون تومانی تارا اتوماتیک V۴، رشد ۲۱ میلیون تومانی دنا پلاس اتوماتیک و افزایش ۱۵ میلیون تومانی پژو ۲۰۷ اتوماتیک در کنار رشد قیمت شاهین و خودروهای اقتصادی، از بازگشت فشار خرید به بازار حکایت دارد.

با این حال، هنوز نمی‌توان از شکل‌گیری یک موج صعودی پایدار سخن گفت؛ چرا که بازار در رکود قرار دارد و بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از رشد انتظارات و هزینه‌هاست، نه افزایش تقاضای مصرفی. از سوی دیگر، رشد قیمت مونتاژی‌هایی مانند لوکانو L۸ و تیگو ۸ پرو مکس نیز نشان می‌دهد فشار ارزی همچنان به بخش خودروهای گران‌تر منتقل می‌شود.

بنابراین در شرایط فعلی، سناریوی محتمل‌تر برای بازار خودرو ادامه نوسان در سطوح بالا است؛ نه ریزش فراگیر و نه رونق واقعی. اگر نرخ ارز در همین سطوح بالا تثبیت شود و هزینه‌های تولید و واردات افزایش پیدا کند، احتمال تداوم فشار صعودی در هفته‌های آینده وجود دارد. در مقابل، تقویت عرضه، کاهش انتظارات تورمی و تسهیل واردات می‌تواند دوباره بازار را به سمت اصلاح قیمت سوق دهد.