افتتاح دومین کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری از ۲۱ شهریور

سرهنگ هوشنگ جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دومین کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری از تاریخ ۲۱ تا ۳۰ شهریورماه به مدت ۱۰ روز در محل بلوار فارابی، خیابان شهدا، مجموعه شهدای دانش‌آموز و فرهنگیان برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: افتتاحیه کنگره روز شنبه ۲۱ شهریور از ساعت ۱۶ در همین محل برگزار خواهد شد و مردم می‌توانند هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۳ در برنامه‌ها حضور یابند.

دبیر اجرایی دومین کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه کنگره دارای ۲۲ کمیته تخصصی است، خاطرنشان کرد: نمایشگاه این کنگره با هدف ترویج فرهنگ شهادت، معرفی استان، تاریخ و رشادت‌های آن برپا شده و تلاش دارد مفاهیم ارزشی، ایثار و شهادت را به زبان هنر منتقل کند.

جمشیدی به اجرای نمایش صحنه‌ای «مهتاب و من» اشاره کرد و گفت: این اثر به شکل خلاقانه و به‌دور از رویه‌های کلیشه‌ای تولید شده و مخاطبان را مجذوب خود خواهد کرد.

وی همچنین از برگزاری رزمایش کمک مؤمنانه در پایان کنگره خبر داد و افزود: در این رزمایش لوازم منزل، کیف و کفش و سایر کمک‌های مؤمنانه توزیع خواهد شد و کارگاه‌های آموزشی نیز در طول این ایام برگزار می‌شود.

دبیر اجرایی دومین کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری با اشاره به حضور مهمانان از سایر استان‌ها در سه روز پایانی کنگره بیان داشت: سه روز پایانی برنامه‌های ویژه‌ای دارد که شامل اجلاسیه شهدای دانش‌آموز و فرهنگیان، اجلاسیه شهدای هنرمند و در شب آخر، برنامه پیشکسوتان جهاد و شهادت است.

جمشیدی نقش شهرستان‌ها را در این کنگره مهم دانست و ادامه داد: هر شهرستان در یک روز متولی اجرای برنامه است و از ساعت ۱۶ تا اذان مغرب برنامه‌های متنوع مربوط به شهرستان خود را اجرا می‌کند و پس از نماز مغرب و عشا نیز برنامه‌ها ادامه خواهد داشت.