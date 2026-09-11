محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی طی امروز وزش بادها در مناطق جنوبی، جنوب شرقی و مرکزی بهصورت متوسط خواهند بود.
وی افزود: از اواخر وقت فردا تا اواسط روز یکشنبه جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبی، مرکزی و غربی استان خواهند شد.
مدیرکل هواشناسی استان خوزستان ادامه داد: از بعد از ظهر روز یکشنبه سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی بهصورت متوسط همراه با تندباد لحظهای پیشبینی میشود و در این ایام شمال خلیج فارس نیز مواج خواهد بود.
سبزه زاری وضعیت دمای استان در شبانهروز گذشته را تشریح کرد و گفت: در شبانهروز گذشته رامشیر با دمای ۴۶.۲ و ایذه با دمای ۱۸.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. همچنین اهواز به بیشینه دمای ۴۵.۸ و کمینه دمای ۲۶.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.
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