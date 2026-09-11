روح‌الله بیادار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پس از وقفه طولانی، از اول مهر مدارس به‌صورت حضوری فعالیت خود را آغاز می‌کنند و یکی از چالش‌های مهم ترافیکی، ساعات ورود و خروج دانش‌آموزان است.

وی تصریح کرد: جلسات تخصصی با شهرداری‌های تمام شهرستان‌های استان و راهداری‌ها برگزار و مقرر شده است آرام‌سازی جریان ترافیک در مقابل مدارسی که در حاشیه راه‌ها و معابر شهری قرار دارند، انجام شود.

جانشین پلیس راهور چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: خط‌کشی گذرگاه‌های عابر پیاده نیز با هماهنگی لازم در حال انجام است و از شهرداران درخواست می‌شود با جدیت به این موضوع ورود کنند.

بیادار با تأکید بر اهمیت سرویس مدارس گفت: امسال طرح ساماندهی سرویس مدارس با جدیت دنبال شده و آموزش و پرورش مکلف شده است صرفاً از شرکت‌های مورد تأیید سازمان حمل‌ونقل شهرداری استفاده کند، خودروهای این شرکت‌ها مورد تأیید پلیس قرار گرفته، وضعیت سلامت و مهارت رانندگان نیز کنترل می‌شود.

وی ادامه داد: در هفته اول مهرماه هر روز در مقابل مدارس حاضر می‌شویم و خودروهای سرویس را از نظر مدارک، ظرفیت مجاز و رعایت ضوابط ایمنی کنترل می‌کنیم، به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهیم خودروی سواری با ظرفیت ۴ نفر، ۷ یا ۸ دانش‌آموز را جابه‌جا کند، با شرکت‌هایی که ضوابط ایمنی را رعایت نکنند، بدون اغماض برخورد قانونی و سلب امتیاز انجام خواهد شد.

جانشین پلیس راهور چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: تیم‌های بازرسی تلفیقی با حضور بازرسی آموزش و پرورش و راهور تشکیل می‌شود تا هیچ مدیری، به‌ویژه در مدارس غیرانتفاعی، بدون هماهنگی از سرویس‌های غیرمجاز استفاده نکند. نبود سرویس به‌مراتب بهتر از استفاده از سرویس ناایمن است.

بیادار در خصوص مدارس روستایی نیز بیان داشت: گشت‌های پلیس حداقل در مهرماه مقابل این مدارس مستقر می‌شوند و از دانش‌آموزان پایه‌های بالاتر به‌عنوان همیار پلیس با تابلو و پرچم ایست استفاده خواهد شد تا ایمنی تردد افزایش یابد.

وی به معضل پارکینگ در شهرکرد اشاره کرد و عنوان داشت: در محدوده خیابان باهنر و خیابان پرستار، به‌ویژه مقابل بیمارستان، پارک غیرمجاز خودروها در پیاده‌رو و ورودی بیمارستان مشاهده می‌شود که حقوق شهروندی را نقض می‌کند و می‌تواند مانع تردد آمبولانس‌ها شود.

جانشین رئیس پلیس راهور چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تعداد پارکینگ‌های مرکز استان به ۱۵ مورد و ظرفیت آن‌ها کمتر از هزار خودرو می‌رسد، تأکید کرد: باید زمینه بروز تخلفات با ایجاد پارکینگ‌های مناسب از بین برود، با نمایشگاه‌دارانی که از فضای پیاده‌رو برای نمایش خودرو استفاده می‌کنند نیز از طریق کارگروه‌های قضایی برخورد خواهد شد.

بیادار یادآور شد: از شهروندان درخواست می‌شود در موارد اضطراری مانند مسدود شدن ورودی منزل یا بیمارستان، با سامانه ۱۱۰ تماس بگیرند تا جرثقیل اعزام و خودرو جابه‌جا شود.

وی تأکید کرد: پارک خودرو در ورودی بیمارستان یک تخلف غیرقابل چشم‌پوشی است که می‌تواند جان بیماران را به خطر بیندازد.