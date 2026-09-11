زمان اعلام نتایج اولیه کنکور ۱۴۰۵؛ نتایج در انتظار اعلام سوابق تحصیلی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی امروز در حاشیه برگزاری آزمون کاردانی ویژه ملی مهارت در دانشگاه ملی مهارت دختران دکتر شریعتی در جمع خبرنگاران گفت: از سوی سازمان سنجش وعده داده بودیم که نتایج اولیه کنکور سراسری ۱۴۰۵ را براساس توافقی که با آموزش و پرورش داشتیم در روزهای ۲۶ یا ۲۷ شهریور اعلام می کنیم.

وی افزود: قرار بود آموزش و پرورش ۱۸ شهریور سوابق تحصیلی را به سازمان سنجش اعلام کند. با توجه به اینکه ۶۰ درصد نمره کل کنکور سراسری ۱۴۰۵ براساس سوابق تحصیلی است، اما تا امروز که ۲۰ شهریور است هنوز سوابق را از آموزش و پرورش دریافت نکردیم.

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: هر روز تاخیر در اعلام سوابق تحصیلی در اعلام نتایج اولیه کنکور تاخیر خواهیم داشت. البته آموزش و پرورش نیز با توجه به تاخیر در برگزاری آزمون های نهایی در استان های جنوبی، عنوان کردند در یکی دو روز آینده نتایج سوابق تحصیلی را به سنجش اعلام کنند.

وی تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که نتایج نهایی کنکور سراسری ۱۴۰۵ را در نیمه دوم آبان ماه اعلام کنیم که دانشگاه ها برای نیمسال تحصیلی با مشکل مواجه نشوند.

محمدی خاطرنشان کرد: امیدوارم آموزش و پرورش سوابق تحصیلی را در چند روز آینده به ما تحویل دهد و تنها چند روز تاخیر داشته باشیم و تا پایان شهریور و روزهای اول مهرماه نتایج اولیه را اعلام کنیم.