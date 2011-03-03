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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۴۶

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نرخ بیکاری در ایلام 12.6 درصد است

نرخ بیکاری در ایلام 12.6 درصد است

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: نرخ بیکاری استان 600 هزار نفری ایلام 12.6 درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری استان ایلام که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، افزود: در بخش اشتغال و سرمایه گذاری در استان امسال کارهای بزرگی شروع شده است.

وی گفت: 12 هزار و 500 فرصت شغلی از ابتدای سال جاری در این استان در بخشهای مختلف ایجاد شده است.

اعلایی نرخ بیکاری استان 600 هزار نفری ایلام را 12.6 درصد اعلام کرد و افزود: میانگین نرخ بیکاری در کشور11.9 درصد است.

این مسئول اظهار داشت: در پنج ماه اخیر هر روز یک روستا در استان ایلام دارای گاز طبیعی شده که این در تاریخ استان بی سابقه است.

در ادامه این نسشت نمایندگان و مسئولان استان ایلام مسائل استان را به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی مطرح کردند.

 

کد مطلب 1266186

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