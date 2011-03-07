تاثیر سخنان آیت الله خامنه ای بر انقلابهای عربی/ انقلاب اسلامی الگوست

"الهامی الملیجی" روزنامه نگار فعال و مطرح مصری در گفتگو با خبرگزاری مهر درپاسخ به اینکه آیا می توان گفت که انقلاب اسلامی ایران به منزله الگوی انقلاب هایی است که درحال حاضر در منطقه علیه دیکتاتورهای عربی شاهد آن هستیم؟ گفت: قطعا همین طور است. انقلاب اسلامی ایران اولین انقلاب مردمی در منطقه است آن هم در زمانی که کودتاهای نظامی رایج بود.

وی در ادامه درپاسخ به این پرسش که سخنان اخیر حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در خطبه های نماز جمعه تا چه حد بر انقلاب های مردمی درمنطقه به ویژه در مصر، تونس، بحرین و لیبی تاثیر گذاشت؟ اینگونه پاسخ گفت : سخنرانی آقای خامنه ای در خطبه های نماز جمعه مورد قبول برخی (یعنی انقلابیون) و مورد قبول مخالفان انقلاب قرار نگرفت.

الهامی الملیجی تاکید کرد: اما من فکر می کنم سخنان ایشان تاثیر بسیار مثبتی بر گروه های انقلابی گذاشت چرا که کاملا بجا و در زمانی کاملا مناسب ایراد شد.

وی افزود: گروه های انقلابی گمان می کردند که در میدان مبارزه تنها هستند به ویژه که قدرت های غربی درتایید مبارک موضع گیری متزلزلی داشتند، اما این سخنرانی غربی ها را آشفته و دستپاچه و از گروه های انقلابی و مردمی حمایت کرد.

این روزنامه نگار روزنامه الاهرام العربی مصر درادامه با اشاره به اینکه "عصام شرف" نخست وزیر جدید مصر از رجال آمریکایی محسوب می شود درپاسخ به این پرسش که چرا احزاب و گروه های مصری گزینه ای را برای برعهده گرفتن این سمت معرفی نمی کنند؟ و آیا آنان عصام شرف را به خوبی نمی شناسند؟ گفت: آنان براین باورند که باید منتظر بود.

وی تاکید کرد: از اینکه رژیم جدید آمریکایی جایگزین رژیم جدید دیگر آمریکایی شود نباید منتظر بهبود اوضاع شد.

الملیجی درباره اینکه درحال حاضر وظیفه گروهها و احزاب مصری چیست؟ اینگونه ابراز عقیده کرد که باید نسبت به خطراتی که انقلاب مصر را تهدید می کند بیدار و هشیار باشند و با یکدیگر درمسیر پیشبرد انقلاب متحد و یکدل باشند.

وی همچنین درباره سفرمقامات آمریکایی به مصر دراین دوره حساس از انقلاب مصر خاطرنشان کرد که آنان طبق عادت دولت آمریکا می آیند تا بتوانند از نتایج انقلاب بیشتر مصادره را انجام دهند.

این روزنامه نگار مصری درباره تصمیم آمریکا برای دخالت نظامی در لیبی نیز گفت: دخالت نظامی آمریکایی را وارد گرداب جدیدی می کند و ملت های عربی منطقه نیز با مقاومت و پایداری خود در برابر آنان می ایستند.

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مصاحبه: معصومه فروزان