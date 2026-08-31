جزئیات ضابطه جدید انتقال کالا به انبارهای اختصاصی

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران با اصلاح ضابطه انتقال کالا به انبارهای اختصاصی، میزان تضمین موردنیاز برای ورود کالا به این انبارها و الزامات خروج آنها را تعیین کرد؛ اصلاحی که در اجرای رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۵) دستورالعمل انبار اختصاصی انجام شده است.

سرپرست معاونت فنی گمرک ایران در بخشنامه‌ای خطاب به گمرکات اجرایی، اصلاح بند (۵) دستورالعمل انبار اختصاصی را ابلاغ کرد.

این بخشنامه سوم شهریورماه از سوی دهقانیان، سرپرست معاونت فنی گمرک ایران، صادر شده و در اجرای دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۵) دستورالعمل انبار اختصاصی از زمان تصویب آن، مفاد این بند را اصلاح کرده است.

بر اساس بخشنامه جدید، بند (۵) دستورالعمل انبار اختصاصی موضوع بخشنامه شماره 1404/1382555 مورخ 18 آذر 1404 با ضوابط جدید جایگزین شده است.

تضمین انتقال کالا چگونه تعیین می‌شود؟

مطابق ضابطه اصلاح‌شده، انتقال کالا به انبار اختصاصی، در خصوص کالاهای مجاز مشروط و با رعایت ماده 28 قانون امور گمرکی، منوط به تودیع تضمین با لحاظ ماده 10 این قانون است.

میزان تضمین در این موارد نباید کمتر از مجموع حقوق ورودی، عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و 50 درصد ارزش کالا باشد.

در مورد کالاهای مجاز و همچنین واحدهای تولیدی مشمول بند (ب) ماده 38 قانون رفع موانع تولید، میزان تضمین معادل مجموع حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده است.

خروج کالا پس از تکمیل تشریفات گمرکی

بر اساس تبصره نخست بند اصلاح‌شده، خروج کالا از انبار اختصاصی تنها پس از انجام کامل تشریفات گمرکی و حسب مورد پرداخت یا تأمین وجوه متعلقه امکان‌پذیر است.

همچنین طبق تبصره دوم، با توجه به بند (ل) ماده یک قانون امور گمرکی، هزینه خدمات فوق‌العاده در پایان هر ماه و با تشخیص رئیس گمرک مربوطه، حداکثر تا پایان هر فصل از متقاضی دریافت خواهد شد.

در مجموع، اصلاح بند (۵) دستورالعمل انبار اختصاصی، چارچوب جدیدی برای تعیین تضمین انتقال کالا و خروج آن از این انبارها تعیین کرده است؛ ضابطه‌ای که پس از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره این بند ابلاغ شده است.