رونمایی از آنونس رسمی «اسکورت»؛ امیر جدیدی شوتی‌ شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمیکیا و تهیهکنندگی محمدرضا منصوری یک اکشن-ماجراجویانه است که در آستانه اکران عمومی از آنونس رسمی فیلم رونمایی شد.
«اسکورت» درباره انتخابهای دشوار است؛ داستانی از سربازی که برای نجات جان دوستش، ناچار به ورود به دنیای خطرناکِ شوتیها میشود و …
طراحی آنونس این فیلم برعهده روحاله موحدی بوده است.
امیر جدیدی، هدی زینالعابدین، افشین هاشمی، مهدی زمینپرداز، هادی شیخالاسلامی و رضا کیانیان از بازیگران «اسکورت» هستند.
سایر بازیگران عبارتند از مریم شاه داعی، بدرالسادات برنجانی، جمشید فروزانی، مرتضی علیآبادی، هادی امامی مقدم، زهرا نامور، نیما سکوت، علیرضا گلناری، حسین آبادهای، رضا قاسمی، پردیس شیروانی، تیما قاسمیان.
«اسکورت» در چهل و چهارمین دوره از جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، بهترین صدا و بهترین تدوین را کسب کرد.
این فیلم با سرمایهگذاری بانک کشاورزی و با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید شده است و با پخش و تبلیغات شهر فرنگ از ۱۱ شهریور در سینماهای سراسر کشور اکران میشود.
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