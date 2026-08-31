کسری طاهری در انتظار رأی کمیته انضباطی/ تکلیف پرونده پس از هفته پنجم!

به گزارش خبرنگار مهر، شروع فصل جاری لیگ برتر فوتبال برای کسری طاهری با وجود حضور در ترکیب سپاهان، تحت تأثیر یک پرونده انضباطی قرار گرفته است. پرونده‌ای که از سوی دو باشگاه مس شهر بابک و گل‌گهر سیرجان درباره شرایط حضور این بازیکن در ترکیب سپاهان مطرح شده و حالا در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در حال بررسی است.

موضوع اصلی این پرونده به ادعای حضور غیرمجاز طاهری در مسابقات سپاهان بازمی‌گردد. شکایت‌هایی که از سوی دو باشگاه مطرح شده، باعث شد این موضوع به کمیته انضباطی ارجاع شود تا پس از بررسی مستندات و دفاعیات طرفین، درباره آن تصمیم‌گیری شود.

در شرایطی که مسابقات لیگ برتر وارد هفته‌های ابتدایی خود شده، هنوز رأی نهایی درباره این پرونده صادر نشده است. با این حال، خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که روند بررسی پرونده در حال طی شدن است و احتمال دارد پس از برگزاری هفته پنجم لیگ برتر، تکلیف آن روشن شود.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که طاهری یکی از بازیکنان جوان و مورد توجه فوتبال ایران محسوب می‌شود و وضعیت حقوقی حضور او در مسابقات می‌تواند علاوه بر سرنوشت این بازیکن، روی نتایج و شرایط تیم‌هایی که در این پرونده ذی‌نفع هستند نیز اثرگذار باشد.

مس شهر بابک و گل‌گهر سیرجان با طرح شکایت خود، خواستار رسیدگی به موضوع شده‌اند و اکنون باید منتظر ماند تا کمیته انضباطی پس از بررسی تمامی مدارک و دفاعیات، درباره ادعاهای مطرح‌شده تصمیم بگیرد.

البته تا زمان صدور رأی رسمی، نمی‌توان درباره نتیجه این پرونده پیش‌بینی قطعی داشت و هرگونه گمانه‌زنی درباره محکومیت یا تبرئه طاهری زودهنگام خواهد بود اما خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد اعضای کمیته انضباطی به طور ویژه در حال بررسی رند انتقال او از روبین کازان به نساجی و سپس سپاهان هستند تا او و باشگاه سپاهان و حتی نساجی طبق بندهای ماده ۲۲ اساسنامه انضباطی دچار تخلف نشده باشند.

کمیته انضباطی با توجه به بندهای موجود در همین ماده می تواند از جریمه تا محرومیت را برای بازیکن و باشگاه خاطی در نظر بگیرد تا حالا خیلی از تیم ها منتظر مشخص شدن رای این پرونده باشند که مستقیم و غیر مستقیم با آن سر و کار دارند.