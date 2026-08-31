اعلام آمادگی ۱۱۰۰ پرستار برای اهدای عضو

به گزارش خبرگزاری مهر، عرفان دشتی افزود: اهدای عضو یکی از ارزشمندترین جلوه‌های نوع‌دوستی و ایثار است و جامعه پرستاری به واسطه ماهیت حرفه‌ای خود، همواره با فرهنگ فداکاری، مسئولیت‌پذیری و نجات جان انسان‌ها پیوند عمیقی داشته است.

وی گفت: پرستاران در تمام سال‌های خدمت خود در کنار مردم بوده‌اند و در سخت‌ترین شرایط، از دوران دفاع مقدس و بحران‌های مختلف کشور گرفته تا همه‌گیری‌ها و بحران‌های سلامت، همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی حضور داشته‌اند. امروز نیز می‌توانند با مشارکت در ترویج فرهنگ اهدای عضو، جلوه دیگری از همین روحیه ایثار و نوع‌دوستی را به نمایش بگذارند.

دشتی ادامه داد: خوشبختانه در مدت کوتاه سپری‌شده از آغاز این همکاری، استقبال پرستاران از موضوع اهدای عضو قابل توجه بوده است و تاکنون ۱۱۰۰پرستار برای ثبت رضایت به اهدای عضو و درج نشان اهدای عضو بر روی کارت نظام پرستاری خود ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه هدف سازمان نظام پرستاری، تبدیل این اقدام به یک جریان فرهنگی در جامعه پرستاری است، اضافه کرد: امیدواریم با ادامه برنامه‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی، تعداد بیشتری از پرستاران با این موضوع آشنا شوند و پس از آگاهی و تصمیم‌گیری شخصی، نسبت به ثبت رضایت خود برای اهدای عضو اقدام کنند.

مدیر فرهنگی دانشجویی سازمان نظام پرستاری گفت: تفاهم‌نامه مشترک، آغاز یک مسیر همکاری فرهنگی و آموزشی است و امیدواریم این مسیر با مشارکت هرچه بیشتر پرستاران ادامه پیدا کند. جامعه پرستاری سال‌هاست برای نجات جان انسان‌ها تلاش می‌کند و امروز می‌تواند با ترویج فرهنگ اهدای عضو، پیام دیگری از جنس ایثار، بخشندگی و ادامه زندگی را به جامعه منتقل کند.

دشتی افزود: پرستاران در زمان اقدام برای عضویت و دریافت کارت نظام پرستاری و همچنین هنگام تمدید عضویت، می‌توانند به صورت کاملاً اختیاری و داوطلبانه نسبت به اعلام رضایت خود برای اهدای عضو اقدام کنند تا نشان اهدای عضو بر روی کارت نظام پرستاری آنان درج شود.

وی ادامه داد:این انتخاب، تصمیمی شخصی و آگاهانه است و سازمان نظام پرستاری تلاش دارد با فراهم کردن این امکان، زمینه را برای پرستارانی که تمایل دارند در این حرکت انسان‌دوستانه مشارکت کنند، فراهم کند.